INDULGENCE COUPABLE
3 juin 2026
Émeutiers laissés en liberté : quand Michel Foucault nous mène droit à Nayib Bukele
Les violences qui ont suivi la victoire du PSG ont ravivé un débat récurrent sur la réponse pénale. Entre manque de places de prison, contraintes judiciaires et nouvelles scènes d'émeutes, la France semble enfermée dans une impasse où l'affaiblissement progressif de l'autorité nourrit la tentation de solutions toujours plus radicales.
6 min de lecture
MOTS-CLESémeutes , rixes , Justice , condamnations , Ligue des champions , PSG , Paris-Saint-Germain , violences , troubles à l'ordre public , polémique , Salvador , Nayib Bukele , prison ferme , Magistrats , juges , prison , système judiciaire , indemnisations , émeutiers , Michel Foucault , Thomas Sowell
THEMATIQUESJustice
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.