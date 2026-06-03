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Une intervention des pompiers à la suite d'un incendie volontaire lors de débordements à l'issue de la seconde victoire du PSG en ligue des champions.
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INDULGENCE COUPABLE

3 juin 2026

Émeutiers laissés en liberté : quand Michel Foucault nous mène droit à Nayib Bukele

Les violences qui ont suivi la victoire du PSG ont ravivé un débat récurrent sur la réponse pénale. Entre manque de places de prison, contraintes judiciaires et nouvelles scènes d'émeutes, la France semble enfermée dans une impasse où l'affaiblissement progressif de l'autorité nourrit la tentation de solutions toujours plus radicales.

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MOTS-CLES

émeutes , rixes , Justice , condamnations , Ligue des champions , PSG , Paris-Saint-Germain , violences , troubles à l'ordre public , polémique , Salvador , Nayib Bukele , prison ferme , Magistrats , juges , prison , système judiciaire , indemnisations , émeutiers , Michel Foucault , Thomas Sowell

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.