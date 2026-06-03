INDULGENCE COUPABLE

3 juin 2026

Émeutiers laissés en liberté : quand Michel Foucault nous mène droit à Nayib Bukele

Les violences qui ont suivi la victoire du PSG ont ravivé un débat récurrent sur la réponse pénale. Entre manque de places de prison, contraintes judiciaires et nouvelles scènes d'émeutes, la France semble enfermée dans une impasse où l'affaiblissement progressif de l'autorité nourrit la tentation de solutions toujours plus radicales.