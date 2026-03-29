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Une étudiante à Bagneux vérifie ses provisions dans son réfrigérateur.
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ALIMENTATION ET SANTE

29 mars 2026

Combien de temps peut-on manger des restes alimentaires (et lesquels) après les avoir mis au frigo ?

Même délicieux froids, les restes alimentaires peuvent être un terrain propice aux bactéries si on ne les conserve pas correctement. Pizza, poulet, riz ou conserves : chaque aliment a ses règles de réfrigération et de durée de consommation. Respecter ces consignes simples permet de profiter de vos plats sans risque d’intoxication alimentaire.

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MOTS-CLES

santé , Alimentation , repas , intoxication alimentaire , risques , poulet , Pizza , bactéries , digestion , riz , Viande , salade , nourriture , frigo , frigidaire

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Primrose Freestone

Primrose Freestone est maître de conférences en microbiologie clinique, Université de Leicester.


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