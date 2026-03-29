ALIMENTATION ET SANTE
29 mars 2026
Combien de temps peut-on manger des restes alimentaires (et lesquels) après les avoir mis au frigo ?
Même délicieux froids, les restes alimentaires peuvent être un terrain propice aux bactéries si on ne les conserve pas correctement. Pizza, poulet, riz ou conserves : chaque aliment a ses règles de réfrigération et de durée de consommation. Respecter ces consignes simples permet de profiter de vos plats sans risque d’intoxication alimentaire.
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A PROPOS DES AUTEURS
Primrose Freestone est maître de conférences en microbiologie clinique, Université de Leicester.
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Primrose Freestone est maître de conférences en microbiologie clinique, Université de Leicester.