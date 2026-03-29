ALIMENTATION ET SANTE

29 mars 2026

Combien de temps peut-on manger des restes alimentaires (et lesquels) après les avoir mis au frigo ?

Même délicieux froids, les restes alimentaires peuvent être un terrain propice aux bactéries si on ne les conserve pas correctement. Pizza, poulet, riz ou conserves : chaque aliment a ses règles de réfrigération et de durée de consommation. Respecter ces consignes simples permet de profiter de vos plats sans risque d’intoxication alimentaire.