Un couple de personnes âgées se promène sur la plage de Narbonne-Plage, dans le sud-ouest de la France.
BIEN-ETRE
23 novembre 2025
Cinq changements de style de vie qui pourraient vous aider à vivre plus longtemps et à ralentir le vieillissement
Les véritables leviers pour ralentir le vieillissement sont souvent beaucoup plus simples qu’on ne le pense. Activité physique régulière, alimentation équilibrée, sommeil de qualité, réduction des comportements à risque et meilleure gestion du stress : la science montre que ces choix du quotidien peuvent rajeunir nos cellules et prolonger notre espérance de vie.
Le Dr Henry Chung est maître de conférences en sciences du sport et de l'exercice (SES) et fait partie de l'École des sciences du sport, de la réadaptation et de l'exercice (SRES) de l'université d'Essex. Henry est également le directeur du développement de l'employabilité (EDD) de l'école.
Charlotte Gowers est maître de conférences en psychologie, sciences du sport et des sens à l'Université Anglia Ruskin.
