En 2024, 92,5 millions de véhicules à moteur, voitures particulières et utilitaires confondus, ont été produits dans le monde. Une infographie de World in Maps, réalisée à partir des données de l'OICA, découpe ce total en trois parts égales. Le résultat est frappant : un seul pays, la Chine, remplit à lui seul le premier tiers.

La Chine, un tiers du marché à elle seule

Les usines chinoises ont assemblé 27,48 millions de voitures particulières et 3,8 millions de véhicules utilitaires, soit 31,28 millions de véhicules au total. Cela représente environ 34 % de la production mondiale, en hausse de 4 % sur un an. Cette croissance repose sur un vaste marché intérieur et sur une expansion agressive dans l'électrique, segment où Pékin a pris une avance que ni l'Europe ni les États-Unis ne parviennent à combler.

Le deuxième tiers : cinq pays

Il faut additionner les cinq producteurs suivants pour égaler à peu près le poids chinois :

les États-Unis, avec 10,56 millions de véhicules ;

le Japon, avec 8,23 millions ;

l'Inde, avec 6,01 millions, l'un des marchés automobiles les plus dynamiques du monde ;

le Mexique et la Corée du Sud, avec un peu plus de 4 millions chacun.

Le chiffre américain demande une précision. Sur les 10,56 millions de véhicules produits aux États-Unis, plus de 9,1 millions sont classés comme « utilitaires ». Cela ne signifie pas que l'Amérique fabrique surtout des camions. La nomenclature de l'OICA range simplement les pick-up et une large part des SUV dans la catégorie des véhicules utilitaires légers.

Le dernier tiers : tous les autres

Le reste de la production se répartit entre des dizaines de pays. L'Allemagne reste le premier producteur européen, avec environ 4,07 millions de voitures particulières. Elle est suivie par l'Espagne, avec 2,38 millions de véhicules. Le Brésil a produit 2,55 millions de véhicules, en hausse de 10 %. La Russie a rebondi de 35 %, à 982 665 unités, après l'effondrement provoqué par le départ des constructeurs occidentaux. La Thaïlande, la Turquie, le Canada, le Royaume-Uni et l'Italie complètent le tableau. La France, elle, ne figure plus dans le peloton de tête.

Au total, la production mondiale a reculé d'environ 1 % en 2024, sous l'effet d'une demande plus faible sur certains marchés et d'ajustements dans les chaînes d'approvisionnement. Ce recul global rend la progression chinoise d'autant plus marquante.