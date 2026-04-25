ALIMENTATION
25 avril 2026
Les deux tiers des personnes qui souffrent le plus de la faim à travers la planète vivent dans dix pays
Un nouveau rapport alerte sur les défis à relever face aux guerres et au réchauffement climatique "risquent de maintenir ou d'aggraver les conditions dans de nombreux pays".
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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