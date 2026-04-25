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25 avril 2026

Les deux tiers des personnes qui souffrent le plus de la faim à travers la planète vivent dans dix pays

Un nouveau rapport alerte sur les défis à relever face aux guerres et au réchauffement climatique "risquent de maintenir ou d'aggraver les conditions dans de nombreux pays".

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MOTS-CLES

Alimentation , malnutrition , Nutrition , nourriture , aliments , ONU , Soudan , Syrie , congo , République démocratique du Congo , Afrique , Moyen-Orient , Guerre en Iran , pesticides , Agriculture , Détroit d'Ormuz , Nigéria , Afghanistan

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.