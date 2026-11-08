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Blurred backgroundDes manifestants affrontent les forces de l’ordre lors d’une manifestation contre la vie chère, place de la République à Paris, le 17 octobre 2026. Après plusieurs semaines de mobilisation étudiante, la contestation s’étend à l’ensemble du pays, laissant présager six mois potentiellement tendus à l’approche de l’élection présidentielle. (Image d'illustration)
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HORS CIRCUIT

8 novembre 2026

Atlanti’Causeur : cette semaine la jeunesse, ce naufrage, la liberté d’expression sous pression

Élisabeth Lévy et Jean-Sébastien Ferjou reviennent sur les mobilisations lycéennes, la crise de l'autorité et le recul de la méritocratie, avant de s'interroger sur les menaces qui pèsent sur la liberté d'expression. Pétition contre CNews, pressions sur les journalistes, accusations de racisme et autocensure : ils analysent un climat où la peur de la controverse semble progressivement étouffer le débat public.

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MOTS-CLES

Atlantico , Jean-Sébastien Ferjou , Elisabeth Lévy , société , la France , jeunesse , mobilisation , censure , Cnews , débat public

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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Elisabeth Lévy

Elisabeth Lévy est une journaliste, polémiste et essayiste française. Elle est également directrice de la rédaction du magazine Causeur et auteur de plusieurs livres dont La gauche contre le réel aux Editions Fayard et Les Maîtres-censeurs aux Editions JC Lattès.

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