HORS CIRCUIT
8 novembre 2026
Atlanti’Causeur : cette semaine la jeunesse, ce naufrage, la liberté d’expression sous pression
Élisabeth Lévy et Jean-Sébastien Ferjou reviennent sur les mobilisations lycéennes, la crise de l'autorité et le recul de la méritocratie, avant de s'interroger sur les menaces qui pèsent sur la liberté d'expression. Pétition contre CNews, pressions sur les journalistes, accusations de racisme et autocensure : ils analysent un climat où la peur de la controverse semble progressivement étouffer le débat public.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Elisabeth Lévy est une journaliste, polémiste et essayiste française. Elle est également directrice de la rédaction du magazine Causeur et auteur de plusieurs livres dont La gauche contre le réel aux Editions Fayard et Les Maîtres-censeurs aux Editions JC Lattès.
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Elisabeth Lévy est une journaliste, polémiste et essayiste française. Elle est également directrice de la rédaction du magazine Causeur et auteur de plusieurs livres dont La gauche contre le réel aux Editions Fayard et Les Maîtres-censeurs aux Editions JC Lattès.