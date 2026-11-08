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Atlanti’Causeur : cette semaine la jeunesse, ce naufrage, la liberté d’expression sous pression

Élisabeth Lévy et Jean-Sébastien Ferjou reviennent sur les mobilisations lycéennes, la crise de l'autorité et le recul de la méritocratie, avant de s'interroger sur les menaces qui pèsent sur la liberté d'expression. Pétition contre CNews, pressions sur les journalistes, accusations de racisme et autocensure : ils analysent un climat où la peur de la controverse semble progressivement étouffer le débat public.