COUT CACHE
27 novembre 2026
Ces libertés dont l'État prive les maires… et dont les Français paient le prix
« Regagnons nos libertés » : c'est sous ce mot d'ordre que s'est tenu le congrès des maires, l'AMF dénonçant dix années de recentralisation. Mais derrière la querelle entre élus et État, ce sont d'abord les Français qui paient la facture : normes qui renchérissent chaque projet, logements que les maires n'ont plus intérêt à construire, dépenses dont personne n'assume la responsabilité. Encore faut-il désigner les vrais coupables, car l'État n'est pas seul en cause.
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Ce qu'il faut retenir
Les normes coûtent cher, mais leur stock échappe à toute mesure. Les normes de la transition énergétique alourdissent certains investissements de 10 à 15 %. Elles ne viennent pas seulement de l'État ou de l'Europe, mais aussi d'une demande sociale de sécurité absolue.
Construire ne rapporte plus rien aux maires. Depuis la suppression de la taxe d'habitation, un nouveau logement apporte à la commune des dépenses (crèche, école) sans aucune recette.
Sans impôt local, pas d'élus responsables. Pour Alain Trannoy, l'impôt local doit enregistrer les succès et les échecs d'une politique locale. Une taxe sur la seule valeur du terrain y parviendrait : 0,4 % suffirait à Rennes, à recettes constantes.
Il faut rendre aux territoires l'initiative. Philippe Durance plaide pour un droit à l'expérimentation qui partirait des territoires et non de l'État. Quant au gain chiffré en prospérité, les comparaisons internationales restent trop fragiles pour l'établir avec certitude.
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THEMATIQUESPolitique
Gilles Carrez est Président du Conseil national d'évaluation des normes et ancien président de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale.
Bertrand Moine est entrepreneur, co-fondateur de Digital Village, un réseau de plus de 6 000 m² d'espaces innovants dédiés au numérique, combinant espaces de coworking, cafés et zones évènementielles.
Alain Trannoy est directeur d'études à l'EHESS. Il est spécialiste en économie publique et en économie des inégalités et de la redistribution des revenus.
Philippe Durance est prospectiviste, coauteur avec Michel Godet et Marc Mousli du rapport du Conseil d'analyse économique Créativité et innovation dans les territoires.
Gilles Carrez est Président du Conseil national d'évaluation des normes et ancien président de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale.
Bertrand Moine est entrepreneur, co-fondateur de Digital Village, un réseau de plus de 6 000 m² d'espaces innovants dédiés au numérique, combinant espaces de coworking, cafés et zones évènementielles.
Alain Trannoy est directeur d'études à l'EHESS. Il est spécialiste en économie publique et en économie des inégalités et de la redistribution des revenus.
Philippe Durance est prospectiviste, coauteur avec Michel Godet et Marc Mousli du rapport du Conseil d'analyse économique Créativité et innovation dans les territoires.