Les normes coûtent cher, mais leur stock échappe à toute mesure. Les normes de la transition énergétique alourdissent certains investissements de 10 à 15 %. Elles ne viennent pas seulement de l'État ou de l'Europe, mais aussi d'une demande sociale de sécurité absolue.

Construire ne rapporte plus rien aux maires. Depuis la suppression de la taxe d'habitation, un nouveau logement apporte à la commune des dépenses (crèche, école) sans aucune recette.

Sans impôt local, pas d'élus responsables. Pour Alain Trannoy, l'impôt local doit enregistrer les succès et les échecs d'une politique locale. Une taxe sur la seule valeur du terrain y parviendrait : 0,4 % suffirait à Rennes, à recettes constantes.