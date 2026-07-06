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Blurred backgroundLes inégalités salariales sont au coeur des revendications de la journée internationale des droits des femmes.
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ATLANTICO BUSINESS

6 juillet 2026

Transparence des salaires : pourquoi les entreprises françaises craignent davantage cette directive que leurs homologues nordiques… et pourquoi elles ont raison

Les entreprises pourraient avoir jusqu’au 1er janvier 2028 pour se mettre en conformité avec la loi sur la transparence des salaires. Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a confirmé, au mois de juin, sa volonté de voir le projet de loi adopté d’ici la fin de l’année. Les entreprises françaises sont souvent présentées comme les adversaires de la transparence salariale. Pourquoi les entreprises françaises ont-elles raison de craindre que cette mesure produise davantage de ressentiment et de difficultés que de justice ?

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MOTS-CLES

business , salaires , Scandinavie , France , transparence , code civil , entreprises , PME , salariés

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Caroline Diard
Caroline Diard, Enseignant-Chercheur en Management des Ressources Humaines, École de Management de Normandie