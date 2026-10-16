POINT DE VUE
16 octobre 2026
Réformer la formation professionnelle plutôt que réduire ses moyens
La France affronte trois transformations (démographie, transition écologique et IA) qui redessinent le travail pour vingt ans. Or, à l’aube du PLF 2027, elle réduit les moyens de la formation. Face à un taux d’adoption de l’IA de 18 % et aux fraudes qui discréditent le secteur, la réforme du prochain quinquennat devra conditionner les financements à des besoins professionnels documentés, avec un rôle central des entreprises, pour financer des compétences utiles et mesurables.
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Christopher Sullivan est directeur général d’ICDL France, organisme de certification des compétences numériques, et coauteur de la note « Financer la formation professionnelle demain » (Institut Sapiens).
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Christopher Sullivan est directeur général d’ICDL France, organisme de certification des compétences numériques, et coauteur de la note « Financer la formation professionnelle demain » (Institut Sapiens).