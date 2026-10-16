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Session de formation professionnelle.
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POINT DE VUE

16 octobre 2026

Réformer la formation professionnelle plutôt que réduire ses moyens

La France affronte trois transformations (démographie, transition écologique et IA) qui redessinent le travail pour vingt ans. Or, à l’aube du PLF 2027, elle réduit les moyens de la formation. Face à un taux d’adoption de l’IA de 18 % et aux fraudes qui discréditent le secteur, la réforme du prochain quinquennat devra conditionner les financements à des besoins professionnels documentés, avec un rôle central des entreprises, pour financer des compétences utiles et mesurables.

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MOTS-CLES

formation , réforme , entreprise , coûts , Budget , salariés , formation professionnelle , travail , démographie , Intelligence Artificielle , transition écologique , contrats de professionnalisation

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Christopher Sullivan

Christopher Sullivan est directeur général d’ICDL France, organisme de certification des compétences numériques, et coauteur de la note « Financer la formation professionnelle demain » (Institut Sapiens).

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