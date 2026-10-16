POINT DE VUE

Réformer la formation professionnelle plutôt que réduire ses moyens

La France affronte trois transformations (démographie, transition écologique et IA) qui redessinent le travail pour vingt ans. Or, à l’aube du PLF 2027, elle réduit les moyens de la formation. Face à un taux d’adoption de l’IA de 18 % et aux fraudes qui discréditent le secteur, la réforme du prochain quinquennat devra conditionner les financements à des besoins professionnels documentés, avec un rôle central des entreprises, pour financer des compétences utiles et mesurables.