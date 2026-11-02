FAUX DEPART

Pourquoi l'IA ne rend pas (encore) la France plus productive

La France dépense presque autant que les États-Unis en informatique, mais sa productivité stagne. Dans une note publiée avec Simon Bunel pour le laboratoire LIFT d’HEC Paris, l’économiste Antonin Bergeaud montre que le retard français sur l’IA ne tient ni à l’investissement ni à une méfiance des Français envers la technologie. Il se joue dans les entreprises, au moment de l’adoption, et renvoie au management, au cadre réglementaire et à la difficulté de faire émerger de nouveaux acteurs.