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Cette photographie montre un smartphone tenu à la main, sur l’écran duquel apparaissent les icônes de certaines des principales applications reposant sur l’intelligence artificielle, notamment des grands modèles de langage (LLM), des agents conversationnels et des outils d’IA générative. On distingue, de gauche à droite, les logos de Lumo (Proton AG), Meta AI, Mistral Vibe (anciennement Le Chat), Grok (xAI), Copilot (Microsoft), Gemini (Google), Claude (Anthropic), Perplexity, DeepSeek, ChatGPT (OpenAI), NotebookLM (Google) et Suno, une application de génération musicale par IA.
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FAUX DEPART

2 novembre 2026

Pourquoi l'IA ne rend pas (encore) la France plus productive

La France dépense presque autant que les États-Unis en informatique, mais sa productivité stagne. Dans une note publiée avec Simon Bunel pour le laboratoire LIFT d’HEC Paris, l’économiste Antonin Bergeaud montre que le retard français sur l’IA ne tient ni à l’investissement ni à une méfiance des Français envers la technologie. Il se joue dans les entreprises, au moment de l’adoption, et renvoie au management, au cadre réglementaire et à la difficulté de faire émerger de nouveaux acteurs.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , productivité , entreprises françaises , adoption de l’IA , management , CSE , règlementation , HEC Paris , LIFT , Antonin Bergeaud , Simon Bunel , start-up , innovation , IA , Economie , entreprises , travail

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Antonin Bergeaud

Antonin Bergeaud est économiste et chercheur associé à l’Institute of Fiscal Studies à Londres. Ses recherches se concentrent sur la productivité, la dynamique des firmes et l’innovation.

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