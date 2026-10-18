MENACES POUR LA DEMOCRATIE
18 octobre 2026
Mobilisations du 17 octobre : la France face à la violence politique et à ses apprentis sorciers
Les violences du 17 octobre ont éclipsé les revendications sociales et ravivé les inquiétudes sur la montée de la radicalité politique. À l’approche de 2027, la violence politique risque-t-elle d’éclipser les grands débats démocratiques et de fragiliser davantage la confiance dans les institutions ?
18 min de lecture
MOTS-CLESmanifestations , Gilets jaunes , révolte citoyenne , casseurs , pillages , France , émeutiers , casse , pilleurs , Limoges , Bordeaux , Marseille , Paris , manifestants , citoyens , Politique , Sébastien Lecornu , Laurent Nuñez , Emmanuel Macron , sécurité , police , extrême gauche , Jean-Luc Mélenchon , Black Blocs
THEMATIQUESSociété
Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Virginie Martin est également co-fondatrice du Spirales Institut.
Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien
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Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Virginie Martin est également co-fondatrice du Spirales Institut.
Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien