MENACES POUR LA DEMOCRATIE

Mobilisations du 17 octobre : la France face à la violence politique et à ses apprentis sorciers

Les violences du 17 octobre ont éclipsé les revendications sociales et ravivé les inquiétudes sur la montée de la radicalité politique. À l’approche de 2027, la violence politique risque-t-elle d’éclipser les grands débats démocratiques et de fragiliser davantage la confiance dans les institutions ?