POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un "Jésus" lors des manifestations du 17 octobre 2026. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

MENACES POUR LA DEMOCRATIE

18 octobre 2026

Mobilisations du 17 octobre : la France face à la violence politique et à ses apprentis sorciers

Les violences du 17 octobre ont éclipsé les revendications sociales et ravivé les inquiétudes sur la montée de la radicalité politique. À l’approche de 2027, la violence politique risque-t-elle d’éclipser les grands débats démocratiques et de fragiliser davantage la confiance dans les institutions ?

Photo of Virginie Martin
Photo of Olivier Vial
Virginie Martin Go to Virginie Martin pageetOlivier Vial Go to Olivier Vial page

18 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

manifestations , Gilets jaunes , révolte citoyenne , casseurs , pillages , France , émeutiers , casse , pilleurs , Limoges , Bordeaux , Marseille , Paris , manifestants , citoyens , Politique , Sébastien Lecornu , Laurent Nuñez , Emmanuel Macron , sécurité , police , extrême gauche , Jean-Luc Mélenchon , Black Blocs

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Virginie Martin image
Virginie Martin

Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Virginie Martin est également co-fondatrice du Spirales Institut.

Olivier Vial image
Olivier Vial

Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien

Populaires

1Elon Musk a dévoilé la Tesla Roadster, sa première voiture volante
2Incendie d’un lycée privé à Bordeaux : et si cet événement révélait la cause profonde de la mobilisation des jeunes ?
3Emmanuel Macron se rend à Céline Dion, Jean-Jacques Goldman pépérise à Paris, Leonardo DiCaprio s’empâte à Hawaï; Patrick Bruel essuie une nouvelle tempête, Shakira part en guerre contre Gerard Piqué; Jennifer Lopez se rapproche de l’ex de Nicole Kidman
417 octobre 2026 : le jour où la police a perdu le contrôle… et maintenant ?
5Le pouvoir d’achat corrigé de l’inflation réelle chute pour la première fois depuis 1993 (et ça n’a rien à voir avec les milliardaires)
6Immigration : quand la social-démocratie danoise tire à boulets roses sur l'Espagne, la France et la Suède
7Et si la seule réponse efficace pour répondre à la colère et à l’angoisse des gilets jaunes était… la liberté