COMPTER LES MOUTONS

Mieux dormir en faisant des calculs mathématiques

Et si les mathématiques pouvaient nous aider à mieux dormir ? À l’Université du Surrey, des chercheurs développent des modèles capables de simuler les cycles du sommeil en tenant compte des particularités de chacun. L’objectif : dépasser les conseils génériques pour proposer des recommandations personnalisées et identifier les changements de mode de vie susceptibles d'améliorer réellement nos nuits.