COMPTER LES MOUTONS
29 novembre 2026
Mieux dormir en faisant des calculs mathématiques
Et si les mathématiques pouvaient nous aider à mieux dormir ? À l’Université du Surrey, des chercheurs développent des modèles capables de simuler les cycles du sommeil en tenant compte des particularités de chacun. L’objectif : dépasser les conseils génériques pour proposer des recommandations personnalisées et identifier les changements de mode de vie susceptibles d'améliorer réellement nos nuits.
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Nous connaissons tous cette sensation : la frustration d’une mauvaise nuit de sommeil. Mais qu’est-ce qu’une « mauvaise nuit », au juste ? Pour certains, cela signifie rester éveillé, dans l’incapacité de trouver le sommeil. Pour d’autres, le sommeil survient rapidement, mais est interrompu par des réveils matinaux indésirables.
D’autres encore, bien qu’ayant dormi huit heures complètes, éprouvent une telle difficulté à sortir du lit le matin que l’idée de rester « cinq minutes de plus » devient irrésistible. Si seulement nous pouvions entamer nos journées avec autant d’énergie que celle que nous déployons pour appuyer sur le bouton « répétition » (snooze) de notre réveil !
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Rachel Bernasconi est chercheuse à l'École de mathématiques et de physique de l'Université du Surrey.
Rachel Bernasconi est chercheuse à l'École de mathématiques et de physique de l'Université du Surrey.