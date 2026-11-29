RADIOSCOPIE DE LA MEUTE
29 novembre 2026
Petite psychanalyse des trolls insoumis à travers leur production en ligne
Pendant dix ans, le compte @realmarcel1 a été l'une des voix les plus suivies de la galaxie insoumise sur X : 200 000 abonnés, des injures en série, la certitude d'avoir raison. Démasqué, le tribun s'est soudain dit victime d'une situation « ultra violente ». Pseudonymes, esprit de meute, humiliation de l'adversaire, posture victimaire : Alexandre Eyriès, spécialiste de la communication politique, et Yann Leroux, psychologue et psychanalyste, radiographient les mécanismes de ce militantisme numérique.
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Ce qu'il faut en retenir
Les trolls insoumis forment une « armée numérique de l'ombre », organisée autour de pseudonymes, de Discord et d'éléments de langage repris en boucle. Yann Leroux rappelle toutefois que les trolls sont présents dans l'ensemble du paysage politique.
Le pseudonyme favorise un clivage : l'avatar reçoit la part de soi que le sujet désavoue. Pour Yann Leroux, c'est moins la personnalité que l'environnement en ligne, propice à la désinhibition, qui favorise ces comportements.
La certitude d'incarner le camp du Bien sert d'autorisation à agir sans limites, et la posture victimaire relève d'une technique de communication.
Narcissisme, machiavélisme, sadisme : ces traits ressortent des recherches sur les trolls, mais ils existent chez chacun d'entre nous. Les études, corrélationnelles et fondées sur des autoquestionnaires, appellent à la prudence face à tout diagnostic.
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Alexandre Eyries est enseignant-chercheur HDR en Sciences de l’Information et de la Communication Spécialiste de communication politique, chercheur associé au CIMEOS de l'Université de Bourgogne Europe. Alexandre Eyries est également chercheur au sein de Spirales Institut (co-fondé par Virginie Martin).
Yann Leroux est docteur en psychologie et psychanalyste. Il s'est intéressé comme psychologue à la dynamique des relations en ligne. Auteur de "Les jeux vidéo ça rend pas idiot" et "Mon psy sur internet" éditions fyp tient le blog psyetgeek.
Alexandre Eyries est enseignant-chercheur HDR en Sciences de l’Information et de la Communication Spécialiste de communication politique, chercheur associé au CIMEOS de l'Université de Bourgogne Europe. Alexandre Eyries est également chercheur au sein de Spirales Institut (co-fondé par Virginie Martin).
Yann Leroux est docteur en psychologie et psychanalyste. Il s'est intéressé comme psychologue à la dynamique des relations en ligne. Auteur de "Les jeux vidéo ça rend pas idiot" et "Mon psy sur internet" éditions fyp tient le blog psyetgeek.