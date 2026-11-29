Les trolls insoumis forment une « armée numérique de l'ombre », organisée autour de pseudonymes, de Discord et d'éléments de langage repris en boucle. Yann Leroux rappelle toutefois que les trolls sont présents dans l'ensemble du paysage politique.

Le pseudonyme favorise un clivage : l'avatar reçoit la part de soi que le sujet désavoue. Pour Yann Leroux, c'est moins la personnalité que l'environnement en ligne, propice à la désinhibition, qui favorise ces comportements.

La certitude d'incarner le camp du Bien sert d'autorisation à agir sans limites, et la posture victimaire relève d'une technique de communication.