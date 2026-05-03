EUROPE POST PAX AMERICANA
3 mai 2026
Quelle place pour la France dans le rapprochement militaire entre l’Allemagne et la Pologne ?
Alors que l’Allemagne et la Pologne renforcent leur coopération militaire pour structurer le flanc Est de l’Europe, un nouvel équilibre de défense se dessine. Entre risque de marginalisation et opportunité de recomposition stratégique, la France est appelée à redéfinir sa place en valorisant ses atouts dans un paysage sécuritaire européen en pleine mutation.
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Jean-Paul Paloméros est un général d'armée aérienne français, chef d'état-major de l'Armée de l'air de 2009 à 2012 et commandant suprême allié Transformation au sein de l'OTAN de 2012 à 2015.
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Jean-Paul Paloméros est un général d'armée aérienne français, chef d'état-major de l'Armée de l'air de 2009 à 2012 et commandant suprême allié Transformation au sein de l'OTAN de 2012 à 2015.