EUROPE POST PAX AMERICANA

3 mai 2026

Quelle place pour la France dans le rapprochement militaire entre l’Allemagne et la Pologne ?

Alors que l’Allemagne et la Pologne renforcent leur coopération militaire pour structurer le flanc Est de l’Europe, un nouvel équilibre de défense se dessine. Entre risque de marginalisation et opportunité de recomposition stratégique, la France est appelée à redéfinir sa place en valorisant ses atouts dans un paysage sécuritaire européen en pleine mutation.