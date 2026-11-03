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Un avocat en robe de magistrat croise les bras tandis que des magistrats se rassemblent devant le tribunal de Rennes, dans l'ouest de la France, le 24 septembre 2020, lors d'une manifestation organisée par l'Union syndicale de la magistrature (USM) et le Syndicat de la magistrature (SM) contre la politique du ministre de la Justice, qu'ils jugent susceptible d'affaiblir l'autorité judiciaire.
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EXCES DE PAROLES

3 novembre 2026

Mais pourquoi laisse-t-on le Syndicat de la magistrature porter atteinte à la séparation des pouvoirs ?

« La plume est serve, mais la parole est libre » : l’adage protège la liberté d’un magistrat dans un dossier précis, pas le droit de faire campagne publique contre les instructions de son ministre. Pourtant, un syndicat de magistrats dénonce ouvertement la politique pénale du gouvernement, sans détenir le moindre mandat démocratique pour la définir. Entre indépendance garantie par la Constitution et engagement politique interdit depuis 1958, où se situe exactement la ligne que ce syndicat viendrait de franchir ?

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MOTS-CLES

Politique , Justice , Syndicat de la magistrature , critique , gouvernement , liberté d'expression , équilibre des pouvoirs

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Gérald Pandelon

Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de "Inquisition française" (Editions Reinharc, 2025), L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020).  

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Bertrand Mathieu
Bertrand Mathieu est professeur émérite de l’Université Paris1- Panthéon-Sorbonne ; Président émérite de l’Association française de droit constitutionnel ; Ancien Conseiller d’Etat (S.Ex.) ; Ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature et membre de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe

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