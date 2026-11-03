EXCES DE PAROLES

Mais pourquoi laisse-t-on le Syndicat de la magistrature porter atteinte à la séparation des pouvoirs ?

« La plume est serve, mais la parole est libre » : l’adage protège la liberté d’un magistrat dans un dossier précis, pas le droit de faire campagne publique contre les instructions de son ministre. Pourtant, un syndicat de magistrats dénonce ouvertement la politique pénale du gouvernement, sans détenir le moindre mandat démocratique pour la définir. Entre indépendance garantie par la Constitution et engagement politique interdit depuis 1958, où se situe exactement la ligne que ce syndicat viendrait de franchir ?