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La prise de poids avec l'âge s'explique d'abord par le métabolisme de base.
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OBESITE PRECOCE

1 mai 2026

Les scientifiques ont identifié la période de la vie pendant laquelle il est le plus dangereux de prendre du poids

Une vaste étude suédoise menée par l’Université de Lund révèle que le moment de la prise de poids compte autant, sinon plus, que son ampleur. En suivant 600 000 personnes sur plusieurs décennies, les chercheurs montrent qu’une obésité précoce augmente fortement le risque de mortalité prématurée.

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MOTS-CLES

poids , obésité , risques , dangers , prise de poids , médecins , conseils , Alimentation , Nutrition , régime , âge , adulte , jeunes , cancer , obésité précoce , maladies

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe de Jaeger

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir"  chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque

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