FACTEURS BIOLOGIQUES

3 juin 2026

Les microbes intestinaux pourraient-ils contribuer à réduire la reprise de poids après un régime ?

La composition du microbiote intestinal pourrait jouer un rôle inattendu dans la lutte contre la reprise de poids après un régime. Une étude récente suggère qu’une bactérie spécifique, Akkermansia muciniphila, contribuerait à limiter la reprise de kilos en améliorant certains marqueurs métaboliques. Une piste prometteuse, qui s’ajoute aux facteurs biologiques déjà connus pour expliquer la difficulté à maintenir une perte de poids sur le long terme.