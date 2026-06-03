POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
La prise de poids avec l'âge s'explique d'abord par le métabolisme de base.
See image caption
See copyright

FACTEURS BIOLOGIQUES

3 juin 2026

Les microbes intestinaux pourraient-ils contribuer à réduire la reprise de poids après un régime ? 

La composition du microbiote intestinal pourrait jouer un rôle inattendu dans la lutte contre la reprise de poids après un régime. Une étude récente suggère qu’une bactérie spécifique, Akkermansia muciniphila, contribuerait à limiter la reprise de kilos en améliorant certains marqueurs métaboliques. Une piste prometteuse, qui s’ajoute aux facteurs biologiques déjà connus pour expliquer la difficulté à maintenir une perte de poids sur le long terme.

Photo of Rachel Woods
Rachel Woods Go to Rachel Woods page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

science , poids , régime , Nutrition , Alimentation , surpoids , intestin , corps humain , microbiote , microbiome , défenses naturelles , repas , maigrir , régime minceur , poids corporel

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Rachel Woods image
Rachel Woods

Le Dr Rachel Woods est maître de conférences en physiologie à la Lincoln Medical School (universités de Nottingham et de Lincoln).