La manière dont votre organisme traite les aliments est fortement influencée par des rythmes quotidiens liés aux cycles alternant lumière et obscurité sur 24 heures. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique *Cell Host & Microbe*, mes collègues et moi avons découvert que les microbes vivant dans votre intestin constituent les horloges biologiques cachées à l’origine de ce système.

Les microbes intestinaux transforment les signaux issus de l’alimentation en molécules que les cellules intestinales utilisent pour synchroniser l’absorption des nutriments avec les moments des repas. Chez la souris, ce mécanisme temporel, contrôlé par les microbes, optimise l’assimilation des nutriments et favorise la croissance, en particulier lorsque la nourriture se fait rare.

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