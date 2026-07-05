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La Cour pénale internationale (CPI) à La Haye le 28 mars 2026.
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AFRIQUE

5 juillet 2026

La CPI lâchée par trois pays du Sahel : vers une crise de légitimité ? 

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont engagé leur retrait de la Cour pénale internationale, qu'ils accusent d'être un « instrument de répression néocoloniale ». Cette nouvelle rupture intervient alors que l'institution traverse une période de fortes turbulences, entre contestations politiques, critiques sur son fonctionnement et interrogations sur sa capacité à conserver sa légitimité auprès d'une partie de ses États membres.

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europe , Afrique , Niger , Sahel , Burkina Faso , CPI , Cour Pénale Internationale , Mali , continent africain , tribunal , tribunal pénal international , juges , Justice , crise , légitimité

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International
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