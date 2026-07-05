AFRIQUE

La CPI lâchée par trois pays du Sahel : vers une crise de légitimité ?

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont engagé leur retrait de la Cour pénale internationale, qu'ils accusent d'être un « instrument de répression néocoloniale ». Cette nouvelle rupture intervient alors que l'institution traverse une période de fortes turbulences, entre contestations politiques, critiques sur son fonctionnement et interrogations sur sa capacité à conserver sa légitimité auprès d'une partie de ses États membres.