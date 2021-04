Impuissance publique : la part des juges, la part des autres.

La décision du tribunal administratif de Grenoble qui oblige le maire d’Albertville à autoriser la construction d’une école islamique tenue par une association refusant la charte de l’islam de France a souligné les zones de vide politique qui existent entre la loi et la volonté de lutter contre le séparatisme. Entre le Conseil Constitutionnel qui empêche de facto l’application des quarantaines Covid aux frontières et des Cours d’appel qui refusent d’appliquer le barème Macron sur les licenciements, les magistrats pèsent de plus en plus lourdement sur la vie des Français en n’hésitant pas à s’opposer à la volonté des élus.

Atlantico : Entre le tribunal administratif de Grenoble qui oblige le maire d’Albertville à autoriser la construction d’une école islamique tenue par une association refusant la charte de l’islam de France, le Conseil Constitutionnel qui empêche de facto l’application des quarantaines Covid aux frontières et des Cours d’appel qui refusent d’appliquer le barème Macron sur les licenciements, les magistrats pèsent de plus en plus lourdement sur la vie des Français en n’hésitant pas à s’opposer à la volonté des élus. Ce « gouvernement des juges » qui se met en place est-il un danger pour la vie démocratique du pays ?

Henri Guaino : Je ne pense pas que vos exemples soient les bons. Concernant la mairie d’Albertville, ils ont fait des documents d’urbanisme auxquels ils sont liés. Sur le barème des indemnités chômages, je m’étonne qu’on ait attendu si longtemps pour avoir une telle décision d’une juridiction et qu’il n’y ait pas eu de décision du Conseil constitutionnel à ce sujet. Cela me semble incompatible avec les principes du droit, on ne peut pas mettre un barème à un préjudice. A mon sens, c’est le rôle du juge de l’évaluer. Concernant l’exemple du Conseil constitutionnel, il faut se référer aux motifs mais cela pose un problème plus profond : où s’arrête les compétences du Conseil constitutionnel ? Cela étant, je trouve en l’occurrence que depuis le début de la pandémie il n’a pas été très actif dans la protection des libertés les plus fondamentales. Peut être que ça n’est pas son rôle. Mais cet organe empêche de gouverner en temps ordinaire et dans les périodes extraordinaires ne pose pas de limite aux abus de pouvoir. Je trouve qu’on a beaucoup enfermé les gens, réprimé leur liberté et que ces organes n’ont pas été présents, comme toujours dans l’histoire. Il n’y a pas de garde-fous dans ces périodes. Je considère qu’on a porté atteintes à nos libertés fondamentales de citoyens en enfermant les citoyens sans argumenter. Selon moi le gouvernement a agi en panique et a pris plaisir à un pouvoir sans limite. En droit, il faut qu’une décision soit proportionnée. Et il faut démontrer cette proportionnalité. Entre des juges qui s’immiscent dans la politique, qui empêchent de gouverner, qui déclarent que la fraternité est un principe constitutionnel, qui obligent le gouvernement à rendre des comptes devant le Conseil d’Etat pour un traité et des juges qui en période exceptionnelle sont incapables de poser un minimum de limites je ne sais pas ce qui est le mieux. Il a fallu attendre la fin du confinement pour que l’on juge que la liberté de culte est une liberté fondamentale. La justice n’était pas là ou là trop tardivement. Par exemple, on fait porter un masque dans la rue quand il n’y a personne, où sont les juges pour appliquer le principe de proportionnalité. Comme quand les gendarmes donnent une amende de 400 euros à une famille qui boit du rosé sur la plage. Il y a des limites à tout. Je ne me sens plus comme un citoyen libre. Je ne demande pas au juge de faire la politique de pays, mais le parlement n’est pas là, donc il faut qu’ils fixent des limites. Ce qui est fixé par ordonnance doit être contrôlé par le juge administratif, car c’est un acte administratif jusqu’à ratification par le parlement, c’est le droit. Il faut donc savoir où placer le curseur entre le gouvernement des juges et le manque de limites.

Loïk Le Floch-Prigent : La tentative des juges de vouloir devenir un « pouvoir » et non une « autorité » a toujours existé dans tous les régimes et particulièrement dans les démocraties. Nous sommes donc habitués à ce que les magistrats, plutôt que de rester « la bouche de la loi » se mettent à façonner des jurisprudences qui finissent par avoir force de lois et les pouvoirs exécutifs savent qu’ils doivent demeurer vigilants pour que le peuple reste souverain, et ce n’est pas facile tous les jours. Il se trouve que lorsque l’exécutif est faible, ce qui est le cas aujourd’hui, il y a accélération des interventions des juges et c’est ce que vous soulignez à juste titre. Entre les différents tribunaux civils et pénaux, administratifs, le Conseil d’Etat, le Conseil Constitutionnel et la Cour européenne des Droits de l’Homme nous assistons à un florilège de décisions visiblement contraires à la fois aux votes et aux volontés populaires. Et il est relativement facile pour les magistrats des différentes instances de se retrancher derrière des textes qui ont été votés puis interprétés pour expliquer qu’ils effectuent tout simplement un rappel à la loi. Soit on a rédigé des lois n’importe comment et c’est donc le pouvoir législatif qui manque de sérieux, soit c’est l’interprétation qui en est faite qui est erronée et il faut trouver les remèdes, mais la situation, difficile ces dernières années, est désormais devenue intenable.

Prenons l’exemple d’Albertville, ville moyenne peuplée de quelques milliers d’habitants avec une minorité d’origine turque comme dans bien d’autres agglomérations. L’association Millî Görüs, connue de tous, veut bâtir un centre cultuel pour organiser une communauté à l’intérieur de l’agglomération. Millî Görüs est désignée comme « séparatiste » dans le langage actuel et désireuse de placer la loi religieuse au dessus de la loi républicaine, c’est dans tous les journaux, le juge ne peut l’ignorer. Le Maire tente d’éviter un problème sous-communautariste s’apparentant à l’organisation d’une sorte de secte à l’intérieur de sa ville. Nous sommes en plein débat parlementaire sur ce sujet avec un nombre de morts dû à l’islamisme radical qui effraie tout le pays. Hé bien le juge administratif donne tort au Maire ! On se pince et le Maire doit s’adresser aux médias pour protester ! La « bouche de la loi » dans ce cas c’est obligatoirement au minimum : il y a une loi en instance au Parlement, il est urgent d’attendre. Ce n’est que du bon sens, on dirait aujourd’hui « se saisir du principe de précaution ». Et, bien sûr, c’est à l’exécutif de rappeler sa légitimité par rapport à une instance nommée et non élue.

À Lire Aussi

Pourquoi l’indépendance de la justice ne signifie pas que les magistrats ne doivent aucun compte aux Français

Mais cette dérive de personnel expert « désigné » par rapport aux élus est devenue la règle et c’est mortel pour la démocratie comme tous les auteurs d’essais comme de romans nous l’ont écrit, et les nouvelles quotidiennes nous en apportent la preuve. Le Conseil d’Etat dernière instance désignée pour arbitrer sur les constructions d’éoliennes décident toujours en faveur de celles-ci contre les riverains, la biodiversité, les paysages, les pêcheurs… les Français ! Le Conseil Constitutionnel empêche depuis des mois de réelles quarantaines pour les nouveaux arrivants sur notre sol alors que le traitement de la pandémie l’exige, au nom d’une Constitution rédigée comme la Bible ou le Coran à une autre époque, mais cependant pour les Français ! Les Cours d’appel sont réticentes aux lois votées sur les licenciements, elles font l’impasse sur les mesures votées par le peuple et pour le peuple et ainsi de suite.

Il faut remettre de l’ordre dans la Maison France si nos lois sont contradictoires au point que l’on peut défendre tout et le contraire de tout, il faut que le Parlement se penche sur la question et décide, si c’est encore plus grave qu’il y ait un referendum sur les questions importantes soulevées, mais les crises économiques successives jointes aux attentats et à la pandémie nous obligent à serrer les rangs et à prendre les bonnes décisions : si celles-ci sont remises en cause systématiquement par des experts non élus on ne peut pas s’en sortir. Donc rappel au règlement : en Démocratie c’est le peuple, à la majorité des votants, qui décide. S’il veut Millî Görüs qu’il le dise, s’il ne veut pas lutter contre la pandémie, qu’il s’exprime, s’il veut tuer l’industrie française qu’il le vote, en attendant les instances légitimes sont en droit de faire respecter ce pour quoi ils ont été élus.

Didier Maus : Le dialogue indirect entre les autorités politiques et les juges est toujours délicat. La situation française n’est pas une exception. On a vu récemment que dans les démocraties dites « illibérales » les restrictions des pouvoirs des juges vont de pair avec une montée en puissance de l’autoritarisme local (Hongrie, Turquie…). Il convient donc d’aborder avec une extrême prudence la critique systématique des décisions des différentes juridictions. Chacun sait, en outre, que dans une période d’état d’urgence, qu’il soit sanitaire ou lié à l’ordre public, il y a nécessairement des restrictions des libertés individuelles et collectives. Il est donc encore plus indispensable que les différents juges remplissent leur office de gardien des libertés avec efficacité. Le principe d’un encadrement des libertés n’est pas remis en cause. Toutes les juridictions sont conduites à admettre des limitations des libertés publiques traditionnelles au nom de la protection d’un autre objectif constitutionnel, qu’il s’agisse de la lutte contre les troubles de l’ordre public (depuis 2015) ou du combat contre la pandémie (depuis mars 2020). Toutes les décisions des cours et tribunaux font la part des choses et tentent de placer le curseur (libertés versus état d’urgence) à un point d’équilibre, lequel n’est pas obligatoirement aussi restrictif que celui décidé par le Gouvernement ou le Parlement.

Par rapport aux cas que vous évoquez, les situations sont très différentes. Dans le cas d’Albertville la question soumise au juge administratif n’est pas celle des activités de la future école, mais celle du respect des règles locales d’urbanisme. Le maire ne peut pas se fonder sur des éléments extérieurs au cadre juridique de l’urbanisme pour refuser un permis de construire, même s’il estime qu’il y a un risque d’islamisation. La solution aurait été de préempter le terrain acquis par l’association en vue de la construction de l’école, mais ce n’est pas facile. En ce qui concerne le Conseil constitutionnel, il a toujours jugé que les restrictions à la liberté d’aller et venir ou à la vie familiale normale devaient s’apprécier au regard des risques encourus par la société, qu’il s’agisse de terrorisme ou de pandémie. Il appartient au Gouvernement, au Parlement et enfin au juge constitutionnel, chacun en fonction de ses compétences, d’apprécier si d’importantes restrictions, comme l’interdiction d’entrée sur le territoire ou la mise en quarantaine sont vraiment indispensables, en l’espèce, pour lutter contre la pandémie. Les avis pourront toujours diverger, tant les points de vue ne sont pas exactement les mêmes. Quant à l’application du « barème Macron » en cas de licenciement abusif, et uniquement dans ce cas, si certains tribunaux et cours d’appel ne l’ont pas appliqué la Cour de cassation en a confirmé la validité et donc l’application.

À Lire Aussi

Séparatisme : Emmanuel Macron clarifie (enfin) ses ambitions. Mais la route reste longue… et piégée

Il faut être prudent avec l’expression « gouvernement des juges ». Elle signifie que les juges disposent d’un pouvoir illimité non contrôlable. Ce n’est pas le cas en France où, d’une part les différentes voies de recours permettent d’uniformiser la jurisprudence, d’autre part le Parlement a toujours la possibilité de modifier la loi et même la Constitution.

Comment placer ce curseur pour que les juges soient suffisamment présents sans tomber dans un gouvernement des juges ?

Henri Guaino : Le problème c’est que cela doit se faire au cas par cas. Il faudrait introduire un principe de responsabilité chez les juges. Je suis préoccupé quand les juges font la politique pénale eux-mêmes ou quand ils font la politique à la place des pouvoirs publics. Mais il ne faut pas qu’on se retrouve dans un système où le juge n’a plus de pouvoir d’appréciation. Et quand il ne fait pas son travail, il doit engager sa responsabilité. Le procès Sarkozy est un exemple emblématique. Je suis très sévère avec la dérive des juges mais il faut faire attention à ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain.

Dans l’affaire Médiator, le juge a mis une amende à l’agence du médicament, ça n’a pas de sens. C’est une personne morale de droit public, donc elle va payer une amende qui va être versée au Trésor public qui lui-même finance l’agence. Autre exemple, si on modifie l’article 1 de la Constitution ce sont les juges qui vont faire la loi sur l’environnement. Trouver le curseur n’est pas simple, ça ne l’a jamais été. Pour la mosquée de Strasbourg on peut s’étouffer politiquement mais je doute qu’on puisse les attaquer sur le plan du droit à cause du concordat. Quand le conseil d’Etat a jugé la croix sur la statue de Jean-Paul II non conforme à la loi de 1905 ça pose un problème. Il faut donc appliquer les décisions avec discernement. Je pense qu’on crève de la confrontation des absolus, comme Camus, je considère que nous avons besoin d’une philosophie des limites.

À Lire Aussi

Projet de loi séparatisme : un arsenal qui alterne entre le trop et le trop peu