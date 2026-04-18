ATLANTICO BUSINESS
18 avril 2026
L’IA s’est imposée dans les entreprises, mais génère de plus en plus d’inquiétudes sur la fiabilité des données partagées
Une enquête réalisée sur les salariés en Europe démontre que l’intelligence artificielle s’est complètement inscrite dans les habitudes de travail, mais les inquiétudes sur la fiabilité et la confidentialité des données sont largement partagées…
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.