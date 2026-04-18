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Des employés de Copy Lab préparent des ensembles de données pour l'IA et entraînent des avatars et des produits d'IA dans les bureaux de l'entreprise.
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ATLANTICO BUSINESS

18 avril 2026

L’IA s’est imposée dans les entreprises, mais génère de plus en plus d’inquiétudes sur la fiabilité des données partagées

Une enquête réalisée sur les salariés en Europe démontre que l’intelligence artificielle s’est complètement inscrite dans les habitudes de travail, mais les inquiétudes sur la fiabilité et la confidentialité des données sont largement partagées…

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MOTS-CLES

économie , entreprises , Intelligence Artificielle , atouts , dangers , risques , salariés , travail , travailleurs , menaces , cybersécurité , données personnelles , usage , utilisation de l'IA

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

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