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Des voitures garées à Saint-Mande, à l'est de Paris, le 14 juillet 2026.
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POINT DE VUE

18 octobre 2026

Guerre des voitures : le quart d’heure parisien, machine à cash

À Paris, l’affaire des fourrières met en lumière les soupçons de corruption visant des policiers et un ancien dirigeant du secteur, mais aussi les rouages économiques d’un système où chaque enlèvement rapporte. Entre marchés publics, forfaits post-stationnement et réduction des places de stationnement, H16 dénonce une politique municipale qui ferait de l’automobiliste une source de revenus plutôt qu’un usager à servir.

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voitures , Politique , écologistes , automobilistes , écologie , taxes , amendes , voiture , fourrière , police , policier , parking

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Hash 16

H16 tient le blog Hashtable.

Il tient à son anonymat. Tout juste sait-on, qu'à 37 ans, cet informaticien à l'humour acerbe habite en Belgique et travaille pour "une grosse boutique qui produit, gère et manipule beaucoup, beaucoup de documents".

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