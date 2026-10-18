POINT DE VUE

Guerre des voitures : le quart d’heure parisien, machine à cash

À Paris, l’affaire des fourrières met en lumière les soupçons de corruption visant des policiers et un ancien dirigeant du secteur, mais aussi les rouages économiques d’un système où chaque enlèvement rapporte. Entre marchés publics, forfaits post-stationnement et réduction des places de stationnement, H16 dénonce une politique municipale qui ferait de l’automobiliste une source de revenus plutôt qu’un usager à servir.