MAINTIEN DE L'ORDRE
18 octobre 2026
Général Bertrand Cavallier : « La journée du 17 octobre fait basculer les forces de l’ordre dans une nouvelle ère sécuritaire »
Au lendemain du 17 octobre, les violences observées en marge des manifestations marquent un tournant pour les forces de l’ordre, confrontées à des groupes capables de combiner affrontements, pillages et dispersion rapide sur le territoire.
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Bertrand Cavallier est général de division (2S) de gendarmerie. Spécialiste du maintien de l’ordre et expert international en sécurité des Etats, il est notamment régulièrement engagé en Afrique. Le général Bertrand Cavallier est l'ancien commandant du Centre national d’entraînement des Forces de gendarmerie de Saint-Astier.
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