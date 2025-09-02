Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 23 au 29 août

Santéil y a 31 minutes
Salière, poivrière. (Image d'illustration)
Salière, poivrière. (Image d'illustration) © Flickr/TheGiantVermin
Vital

Et s’il était (aussi) dangereux de ne pas manger assez de sel

Si les dangers d’une consommation excessive de sel sont bien connus - hypertension, maladies cardiovasculaires - une carence peut s’avérer tout aussi néfaste. Déshydratation, hyponatrémie, fragilité accrue chez les personnes âgées ou sous traitement : le sel est vital pour l’équilibre hydrominéral. La clé réside dans un dosage précis, ni trop haut, ni trop bas, correspondant à une « courbe en U » qui reflète les effets du sodium sur la santé.

avec Béatrice de Reynal
author imageBéatrice de Reynal

Béatrice de Reynal est nutritionniste. Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur de Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche, publié chez Plon, et du blog "MiamMiam".

Voir la bio »

Et s’il était (aussi) dangereux de ne pas manger assez de sel

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés