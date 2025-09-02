Vital

Et s’il était (aussi) dangereux de ne pas manger assez de sel

Si les dangers d’une consommation excessive de sel sont bien connus - hypertension, maladies cardiovasculaires - une carence peut s’avérer tout aussi néfaste. Déshydratation, hyponatrémie, fragilité accrue chez les personnes âgées ou sous traitement : le sel est vital pour l’équilibre hydrominéral. La clé réside dans un dosage précis, ni trop haut, ni trop bas, correspondant à une « courbe en U » qui reflète les effets du sodium sur la santé.