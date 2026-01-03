"Closer", "Ici Paris" et "Voici".
REVUE DE PRESSE PEOPLE
3 janvier 2026
Brooklyn Beckham s’orphelinise, Elton John sort ses fils, le roi & la reine de Danemark zappent leur fille; Mick Jagger fête 2026 en léopard, Heidi Klum en free-miches; Jeff Bezos & Lauren Sanchez se mimilisent à Saint-Barth, Madonna se fourre à Marrakech
Bulles, flashes et grands sourires : les hebdos people clôturent l’année en mode réveillon un peu déséquilibré. On fête, on s’embrasse, on pose… mais derrière les paillettes, le temps s’invite partout. Hommages, bilans, tensions familiales et amours exposés racontent une chose simple : le people ne promet plus l’éternité, il documente l’instant, avant minuit.
15 min de lecture
MOTS-CLESRevue de presse people , people , Becks , Jennifer Lopez , Dua Lipa , Madonna , Elton John , Ellie Goulding , Natalie Portman , Gwen Stefani , Blake Shelton , Sabrina Carpenter , Kim Kardashian , vianney , Kevin Costner , George Clooney , Jeff Bezos , Artus , mick jagger , Albert et Charlène , Heidi Klum , Kim Higelin , Meghan et Harry , William et Kate , David et Victoria Beckham , Romeo Beckham , Cruz Beckham , Windsor
THEMATIQUESPeople
