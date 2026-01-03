POLITIQUE
Blurred background"Closer", "Ici Paris" et "Voici".

REVUE DE PRESSE PEOPLE

3 janvier 2026

Brooklyn Beckham s’orphelinise, Elton John sort ses fils, le roi & la reine de Danemark zappent leur fille; Mick Jagger fête 2026 en léopard, Heidi Klum en free-miches; Jeff Bezos & Lauren Sanchez se mimilisent à Saint-Barth, Madonna se fourre à Marrakech

Bulles, flashes et grands sourires : les hebdos people clôturent l’année en mode réveillon un peu déséquilibré. On fête, on s’embrasse, on pose… mais derrière les paillettes, le temps s’invite partout. Hommages, bilans, tensions familiales et amours exposés racontent une chose simple : le people ne promet plus l’éternité, il documente l’instant, avant minuit.

Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.