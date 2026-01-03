©
Une grande banderole anti-israélienne représentant un combattant palestinien, accompagnée du slogan en persan et en hébreu « Voix infinie de la résistance », a été installée sur la place de la Palestine à Téhéran le 31 décembre 2025. Le même jour, l’agence de renseignement israélienne Mossad a lancé un appel direct aux Iraniens, les exhortant à poursuivre les manifestations et affirmant les soutenir « sur le terrain », alors que la contestation s’étendait dans la capitale, Téhéran, et dans d’autres villes du pays. Les protestations ont débuté le 28 décembre 2025, lorsque des commerçants de Téhéran se sont mobilisés contre la dégradation de la situation économique. Le mouvement s’est depuis propagé à d’autres villes, entraînant également des étudiants. (Image d'illustration)
IRAN EN EBULLITION
3 janvier 2026
Iran : révélations sur le dispositif israélien visant à accélérer la chute du régime depuis l’intérieur
La contestation s’étend en Iran malgré une répression brutale. Le régime paraît fragilisé, pris en étau entre soulèvement intérieur, pression internationale et menaces sécuritaires inédites.
5 min de lecture
Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).
