Iran : révélations sur le dispositif israélien visant à accélérer la chute du régime depuis l’intérieur

Une grande banderole anti-israélienne représentant un combattant palestinien, accompagnée du slogan en persan et en hébreu « Voix infinie de la résistance », a été installée sur la place de la Palestine à Téhéran le 31 décembre 2025. Le même jour, l’agence de renseignement israélienne Mossad a lancé un appel direct aux Iraniens, les exhortant à poursuivre les manifestations et affirmant les soutenir « sur le terrain », alors que la contestation s’étendait dans la capitale, Téhéran, et dans d’autres villes du pays. Les protestations ont débuté le 28 décembre 2025, lorsque des commerçants de Téhéran se sont mobilisés contre la dégradation de la situation économique. Le mouvement s’est depuis propagé à d’autres villes, entraînant également des étudiants. (Image d'illustration)