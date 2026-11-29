PRESIDENTIELLE 2027
29 novembre 2026
Déjeuner secret, AMF et ralliements : la semaine où tout a basculé ?
À l’approche de la présidentielle de 2027, la bataille du centre droit s’intensifie. Réélu à la tête de l’Association des maires de France, David Lisnard engrange les ralliements parlementaires et semble prendre l’avantage sur Édouard Philippe et Bruno Retailleau. Cette semaine a été riche en signaux politiques, où les ambitions se précisent et les rapports de force évoluent.
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Plus tard, lorsqu’on refera l’histoire de 2026, on dira peut-être « ça s’est passé la semaine du Congrès des maires », fin novembre… Non pas parce que le maire de Cannes et candidat à la présidentielle David Lisnard avait été réélu triomphalement avec 72,2% des voix, à la tête de l’AMF, l’association des Maires de France qu’il préside depuis 2021 , (- et ce, malgré une défection d’une partie des maires de gauche), mais parce que cette semaine là , il a doublé Edouard Philippe, le candidat favori du centre droit dans les sondages (- tous les sondages), pour l’élection présidentielle, et semé le candidat LR Bruno Retailleau dont les intentions de vote ne cessent de s’effriter, et qui voit les défections se multiplier .
Impossible pour l’heure de parler de bascule... Mais les temps sont durs pour Edouard Philippe et tout semble sourire à David Lisnard qui a gagné une autre bataille, moins spectaculaire mais ô combien significative sur le plan politique, à savoir le ralliement d’une vingtaine de parlementaires, dont celui, groupé de huit députés de la Droite Républicaine et de plusieurs sénateurs qui ont officialisé individuellement leur soutien. Cela mérite d’autant plus d’être souligné qu’Edouard Philippe espérait lui aussi pouvoir annoncer un certain nombre de ralliements ces derniers jours. Or, rien ne bouge et ne semble aller en ce sens pour le moment.
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MOTS-CLESAMF , campagne présidentielle , présidentielle 2027 , David Lisnard , Edouard Philippe , Bruno Retailleau , Jean-Luc Mélenchon , Gérald Darmanin , Gabriel Attal , Marine Le Pen , Les Républicains , Rassemblement National , Christophe Béchu , sondages , intentions de vote , centre-droit , électeurs
THEMATIQUESPolitique
Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).
Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).