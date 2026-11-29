Plus tard, lorsqu’on refera l’histoire de 2026, on dira peut-être « ça s’est passé la semaine du Congrès des maires », fin novembre… Non pas parce que le maire de Cannes et candidat à la présidentielle David Lisnard avait été réélu triomphalement avec 72,2% des voix, à la tête de l’AMF, l’association des Maires de France qu’il préside depuis 2021 , (- et ce, malgré une défection d’une partie des maires de gauche), mais parce que cette semaine là , il a doublé Edouard Philippe, le candidat favori du centre droit dans les sondages (- tous les sondages), pour l’élection présidentielle, et semé le candidat LR Bruno Retailleau dont les intentions de vote ne cessent de s’effriter, et qui voit les défections se multiplier .