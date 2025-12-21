POLITIQUE
Un cueilleur de cranberries, de canneberges déguste les fruits frais pendant la récolte.

©

Un cueilleur de cranberries, de canneberges déguste les fruits frais pendant la récolte.

BIENFAITS NATURELS

21 décembre 2025

Les cranberries, un atout santé à Noël

Acidulées, colorées et incontournables des tables de fêtes, les cranberries ne se contentent pas d’égayer les repas de Noël. Derrière leur saveur caractéristique se cache un fruit aux nombreux atouts pour la santé, étudié pour ses effets sur les infections urinaires, le cœur, le cerveau et le système immunitaire. Mais que disent réellement les données scientifiques, et faut-il privilégier le fruit, le jus ou les compléments alimentaires ?

Photo of Dipa Kamdar
Dipa Kamdar

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Dipa Kamdar image
Dipa Kamdar

Dipa Kamdar est maître de conférences en pratique pharmaceutique à l'Université de Kingston.

