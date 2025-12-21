BIENFAITS NATURELS

21 décembre 2025

Les cranberries, un atout santé à Noël

Acidulées, colorées et incontournables des tables de fêtes, les cranberries ne se contentent pas d’égayer les repas de Noël. Derrière leur saveur caractéristique se cache un fruit aux nombreux atouts pour la santé, étudié pour ses effets sur les infections urinaires, le cœur, le cerveau et le système immunitaire. Mais que disent réellement les données scientifiques, et faut-il privilégier le fruit, le jus ou les compléments alimentaires ?