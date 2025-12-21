©
Un cueilleur de cranberries, de canneberges déguste les fruits frais pendant la récolte.
BIENFAITS NATURELS
21 décembre 2025
Les cranberries, un atout santé à Noël
Acidulées, colorées et incontournables des tables de fêtes, les cranberries ne se contentent pas d’égayer les repas de Noël. Derrière leur saveur caractéristique se cache un fruit aux nombreux atouts pour la santé, étudié pour ses effets sur les infections urinaires, le cœur, le cerveau et le système immunitaire. Mais que disent réellement les données scientifiques, et faut-il privilégier le fruit, le jus ou les compléments alimentaires ?
5 min de lecture
Dipa Kamdar est maître de conférences en pratique pharmaceutique à l'Université de Kingston.
