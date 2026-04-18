ADIEU ZONES A RISQUE
18 avril 2026
Condamnation de Lafarge pour financement du terrorisme : un mauvais coup pour les entreprises françaises, et voici pourquoi
La condamnation de Lafarge pour financement du terrorisme marque un tournant majeur dans la responsabilité pénale des entreprises opérant en zones de conflit. Entre exigence morale, insécurité juridique et concurrence internationale, cette décision soulève une question centrale : jusqu’où une entreprise peut-elle aller pour maintenir son activité sans franchir la ligne rouge du droit ?
11 min de lecture
Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir (2026).
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Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir (2026).