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18 avril 2026

Condamnation de Lafarge pour financement du terrorisme : un mauvais coup pour les entreprises françaises, et voici pourquoi

La condamnation de Lafarge pour financement du terrorisme marque un tournant majeur dans la responsabilité pénale des entreprises opérant en zones de conflit. Entre exigence morale, insécurité juridique et concurrence internationale, cette décision soulève une question centrale : jusqu’où une entreprise peut-elle aller pour maintenir son activité sans franchir la ligne rouge du droit ?