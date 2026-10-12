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Lei Jun, président-directeur général de la société chinoise d'électronique Xiaomi, présente le véhicule électrique à autonomie étendue Xiaomi Skynomad à Pékin le 30 juillet 2026.
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PARIS MOTOR SHOW

12 octobre 2026

Comment l’industrie automobile chinoise a transformé une compétition sauvage en domination planétaire

En 1980, aucune voiture chinoise ne circulait en Chine. En 2025, le pays produit 40 % des véhicules de la planète et a doublé sa présence au Mondial de l’Auto de Paris. Chez Mercedes, Audi et BMW, la part de marché sur le segment premium chinois a fondu de moitié en cinq ans. L’élève a-t-il définitivement dépassé le maître, ou l’industrie européenne dispose-t-elle encore d’une carte à jouer ?

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MOTS-CLES

Chine , industrie automobile , europe , Compétition , Mondial de l'Auto , Paris , PCC , XiaoMi , constructeurs , marché intérieur , exportations , véhicules électriques , concurrence

THEMATIQUES

Industrie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Corniou

Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.


Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).

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Bernard Jullien
Economiste

Bernard Jullien est économiste. Il est directeur général du réseau international Gerpisa (Groupe d’étude et de recherche permanent sur l’industrie et les salariés de l’Automobile).

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