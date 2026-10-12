PARIS MOTOR SHOW

Comment l’industrie automobile chinoise a transformé une compétition sauvage en domination planétaire

En 1980, aucune voiture chinoise ne circulait en Chine. En 2025, le pays produit 40 % des véhicules de la planète et a doublé sa présence au Mondial de l’Auto de Paris. Chez Mercedes, Audi et BMW, la part de marché sur le segment premium chinois a fondu de moitié en cinq ans. L’élève a-t-il définitivement dépassé le maître, ou l’industrie européenne dispose-t-elle encore d’une carte à jouer ?