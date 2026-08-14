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ALIMENTATION

14 août 2026

Canicule : pourquoi les enfants mangent souvent moins par temps chaud et quand les parents doivent-ils s'en inquiéter ?

Quand les températures grimpent, il n’est pas rare que les enfants boudent leur assiette. La chaleur peut naturellement réduire l’appétit, mais aussi modifier leurs habitudes alimentaires et leurs besoins. Si une baisse passagère de la faim est généralement sans conséquence chez un enfant qui reste en forme et bien hydraté, certains signes doivent toutefois alerter les parents.

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MOTS-CLES

repas , Alimentation , nourriture , aliments , enfants , Parents , risques , dangers , Nutrition , repas équilibré

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Rachel Woods

Le Dr Rachel Woods est maître de conférences en physiologie à la Lincoln Medical School (universités de Nottingham et de Lincoln).