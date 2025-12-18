POLITIQUE
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prononce un discours lors du Sommet du Pacte vert pour l'Europe, le 26 septembre 2023 à Prague.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prononce un discours lors du Sommet du Pacte vert pour l'Europe, le 26 septembre 2023 à Prague.

ATLANTICO BUSINESS

18 décembre 2025

Bruxelles commence à assouplir son projet de "paradis vert"... Mais ça reste flou

La crise rend intelligent même en Europe. Les écologistes vont raser les murs. Bruxelles a peut-être commencé à comprendre qu'il fallait revenir sur cette ambition de faire de l'UE un modèle de région du monde décarbonée. Pour l'industrie ça pourrait être une bonne nouvelle, sauf que les chefs d’entreprises ne sont pas sûrs que les fonctionnaires européens ont très bien compris que le pragmatisme pouvait être plus performant que l'idéologie verte. Comme quoi...

Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

