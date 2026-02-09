POLITIQUE
Un bol de nouilles artisanales, préparées selon la technique traditionnelle du bambou, dans un restaurant de Hong Kong.
ALIMENTATION

9 février 2026

Le bambou, nouveau super-aliment ou simple effet de mode ? Voici ce qu'une étude a réellement montré 

Le bambou est-il le nouvel aliment miracle, capable de réguler la glycémie, réduire le cholestérol et protéger les cellules ? Une étude récente apporte des éléments intéressants, mais tempère l’enthousiasme : les preuves restent limitées, et une mauvaise préparation peut présenter des risques pour la thyroïde.

Robert MacKinnon Go to Robert MacKinnon page et Lee Smith Go to Lee Smith page

A PROPOS DES AUTEURS
Robert MacKinnon image
Robert MacKinnon

Robert MacKinnon est chercheur clinicien et directeur adjoint au sein de l'Université Anglia Ruskin.

Lee Smith image
Lee Smith

Lee Smith est professeur de santé publique à l'Université Anglia Ruskin.