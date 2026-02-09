ALIMENTATION
9 février 2026
Le bambou, nouveau super-aliment ou simple effet de mode ? Voici ce qu'une étude a réellement montré
Le bambou est-il le nouvel aliment miracle, capable de réguler la glycémie, réduire le cholestérol et protéger les cellules ? Une étude récente apporte des éléments intéressants, mais tempère l’enthousiasme : les preuves restent limitées, et une mauvaise préparation peut présenter des risques pour la thyroïde.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESConsommation
A PROPOS DES AUTEURS
Robert MacKinnon est chercheur clinicien et directeur adjoint au sein de l'Université Anglia Ruskin.
Lee Smith est professeur de santé publique à l'Université Anglia Ruskin.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Robert MacKinnon est chercheur clinicien et directeur adjoint au sein de l'Université Anglia Ruskin.
Lee Smith est professeur de santé publique à l'Université Anglia Ruskin.