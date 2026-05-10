CONSOMMATION

10 mai 2026

Aliments ultra-transformés : pourquoi le débat a besoin de moins de peur et de plus de clarté

Les aliments ultra-transformés sont devenus le symbole des dérives de l’alimentation industrielle. Mais derrière l’inquiétude légitime qu’ils suscitent, les chercheurs peinent encore à s’accorder sur une définition claire et sur leurs effets propres sur la santé. Plutôt qu’un discours anxiogène fondé sur l’évitement, certains plaident pour des recommandations plus nuancées, centrées sur la qualité globale de l’alimentation et la promotion des aliments végétaux peu transformés.