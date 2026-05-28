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VIS TA VIE

28 mai 2026

Une étude italienne montre que les séniors sont responsables à 80% de leur état de santé (pour la partie des maladies évitables)

80 % pour notre mode de vie, seulement 20 % pour nos gènes : tel serait le véritable équilibre de notre longévité selon une vaste revue de la littérature scientifique récemment menée par des chercheurs italiens. En compilant des décennies de travaux menés sur l'homme et l'animal, cette étude fait le point sur le poids réel de notre ADN et de l'épigénétique face au vieillissement. Mais ce chiffre choc reflète-t-il la réalité ou n'est-il qu'une formule simpliste ?

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MOTS-CLES

médecine , Santé , longévité

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe de Jaeger
médecin, physiologiste et spécialiste de la longévité