SAUVAGEONS ET MILITANTS A LA PLAGE
28 mai 2026
Assaut sur l’espace public : ce double défi qui se joue derrière le syndrome La Baule-Deauville
La Baule, Deauville, même week-end de Pentecôte. Ici, une rixe de quarante jeunes venus de Nantes sur le front de mer. Là, un homme qui parcourt la plage pour identifier des juifs et les menacer de mort. Deux incidents, un seul schéma : l'espace public qui peut désormais être pris d'assaut. C'est un révélateur d'autant plus symptomatique que nos dispositifs de sécurité sont encore calés sur la vraie période estivale alors que les débordements se produisent désormais dès le printemps.
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MOTS-CLESSécurité , France , rixe , violence
THEMATIQUESSécurité
A PROPOS DES AUTEURS
Samir Amghar est sociologue, chercheur et spécialiste de l'Islam contemporain.
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Samir Amghar est sociologue, chercheur et spécialiste de l'Islam contemporain.