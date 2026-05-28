SAUVAGEONS ET MILITANTS A LA PLAGE

28 mai 2026

Assaut sur l’espace public : ce double défi qui se joue derrière le syndrome La Baule-Deauville

La Baule, Deauville, même week-end de Pentecôte. Ici, une rixe de quarante jeunes venus de Nantes sur le front de mer. Là, un homme qui parcourt la plage pour identifier des juifs et les menacer de mort. Deux incidents, un seul schéma : l'espace public qui peut désormais être pris d'assaut. C'est un révélateur d'autant plus symptomatique que nos dispositifs de sécurité sont encore calés sur la vraie période estivale alors que les débordements se produisent désormais dès le printemps.