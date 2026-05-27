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SOCIETE : LA GEN Z REDEFINIT LES CODES DU DESIR ET DU COUPLE

27 mai 2026

Célibat, plaisir solo, sextoys... Quelle est l'ampleur du recul de la sexualité partagée chez la Genz Z ?

Moins de rapports sexuels, mais pas moins de plaisir : selon la dernière étude de l'Ifop sur la « sex recession », les jeunes femmes de la Gen Z transforment en profondeur leur rapport au couple, au désir et à l'intimité. Entre recul de la sexualité partagée, essor du plaisir solo et nouvelles attentes autour du consentement et du bien-être, cette génération semble moins attachée à la performance qu'à une sexualité pleinement choisie.

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MOTS-CLES

Gen Z , Sexualité , sextoy

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Ombline Houtart
Communication et relations publiques — Espace Plaisir

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