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Des éoliennes installées à Papalote, au Texas.
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HAUSSE DES TEMPERATURES

30 mai 2026

Canicules 1 / Transition énergétique 0 ? Voilà comment apprécier si les milliards investis depuis 11 ans l’ont été pour quelque chose ou pas

38 milliards de tonnes de CO₂ émis en 2025 dans le monde. Nouveau record, encore. Est-ce à dire que les milliards investis l’ont été pour rien ou que la situation serait bien pire encore sans l’avoir fait ? La réponse est compliquée. Et ça fait partie du problème.

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MOTS-CLES

environnement , réchauffement climatique , GIEC , canicule , températures , Météo , climat , François de Rugy , Jean-Pierre Favennec , écologie , idéologie , écologistes , climatosceptiques , hausse des températures , pétrole , éoliennes , Pollution , émissions de CO2

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Favennec

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. 

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).

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François de Rugy

François de Rugy est vice-président de la Région Pays de la Loire, Senior Advisor pour Avolta et co-animateur de la chaîne YouTube « Et si l’économie sauvait l’écologie ? ».