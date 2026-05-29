Le whisky japonais à la conquête du monde

Baptiste Bochet est un spécialiste français des spiritueux, particulièrement reconnu pour son expertise dans l’univers du whisky et des cocktails premium. Observateur attentif des stratégies marketing et des enjeux d’authenticité dans le secteur, il s’intéresse notamment à l’essor mondial du whisky japonais. il est auteur de Kampaï, ouvrage sur les boissons japonaises sorti le 13 mai dernier aux éditions Hachette. Il est également Fondateur de Colada.