SPIRITUEUX
29 mai 2026
Le whisky japonais à la conquête du monde
Longtemps considéré comme une curiosité pour initiés, le whisky japonais s'est imposé en une décennie comme l'un des spiritueux les plus prestigieux au monde. Entre savoir-faire hérité de l'Écosse, puissance du marketing japonais et bataille autour du label « Made in Japan », son ascension raconte autant une histoire de goût que d'image.
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MOTS-CLESconsommation , lifestyle , style de vie , whisky , Japon
THEMATIQUESStyle de vie
Baptiste Bochet est un spécialiste français des spiritueux, particulièrement reconnu pour son expertise dans l’univers du whisky et des cocktails premium. Observateur attentif des stratégies marketing et des enjeux d’authenticité dans le secteur, il s’intéresse notamment à l’essor mondial du whisky japonais. il est auteur de Kampaï, ouvrage sur les boissons japonaises sorti le 13 mai dernier aux éditions Hachette. Il est également Fondateur de Colada.
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Baptiste Bochet est un spécialiste français des spiritueux, particulièrement reconnu pour son expertise dans l’univers du whisky et des cocktails premium. Observateur attentif des stratégies marketing et des enjeux d’authenticité dans le secteur, il s’intéresse notamment à l’essor mondial du whisky japonais. il est auteur de Kampaï, ouvrage sur les boissons japonaises sorti le 13 mai dernier aux éditions Hachette. Il est également Fondateur de Colada.