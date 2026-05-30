REVUE DE PRESSE PEOPLE

30 mai 2026

Patrick Bruel se voit fini; Madonna révèle ses meilleurs coups, Ophélie Winter en décoche à la pompe; Joey Starr s’éclate au chou-fleur, Kate Middleton au Prosecco-pong; Maddoxx Jolie-Pitt renie le nom de Brad, les jumeaux de Jennifer Lopez la quittent

Entre monarchie britannique, dynasties people, romances sous surveillance et confidences inattendues, les magazines de la semaine naviguent entre glamour, tensions familiales et grandes émotions. Des Sussex en quête d'équilibre aux Beckham en pleine guerre froide, en passant par une Kate Middleton plus complexe qu'il n'y paraît, les célébrités rappellent que derrière les titres et les fortunes se cachent souvent des histoires très humaines.