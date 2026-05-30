REVUE DE PRESSE PEOPLE
30 mai 2026
Patrick Bruel se voit fini; Madonna révèle ses meilleurs coups, Ophélie Winter en décoche à la pompe; Joey Starr s’éclate au chou-fleur, Kate Middleton au Prosecco-pong; Maddoxx Jolie-Pitt renie le nom de Brad, les jumeaux de Jennifer Lopez la quittent
Entre monarchie britannique, dynasties people, romances sous surveillance et confidences inattendues, les magazines de la semaine naviguent entre glamour, tensions familiales et grandes émotions. Des Sussex en quête d'équilibre aux Beckham en pleine guerre froide, en passant par une Kate Middleton plus complexe qu'il n'y paraît, les célébrités rappellent que derrière les titres et les fortunes se cachent souvent des histoires très humaines.
27 min de lecture
MOTS-CLESRevue de presse people , people , Meghan et Harry , Kate Middleton , Madonna , Brooklyn Beckham , Nicola Peltz , Joey Starr , Bella Hadid , Flavie Flament , Ophélie Winter , Patrick Bruel , Jennifer Lopez , Brad Pitt , Maddox Jolie , Jessica Alba , Danny Ramirez , Demi Moore , Christina Aguilera , Charles III , Charlène et Albert de Monaco , Florent Pagny
THEMATIQUESMédia
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.