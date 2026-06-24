FIASCO JUDICIAIRE

24 juin 2026

Affaire Lyhanna : cette mentalité de citadelle assiégée qui bloque toute réforme de la justice

Alors que le rapport d'inspection sur l'affaire Lyhanna met en lumière les défaillances systémiques et l'irresponsabilité de la bureaucratie judiciaire, des réformes structurelles profondes restent pourtant possibles pour instaurer la transparence et changer la donne.