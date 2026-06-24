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Une femme dépose une bougie lors d'une veillée silencieuse en hommage à Lyhanna, une écolière française de 11 ans, le jour de ses obsèques, place des droits de l'enfant à Paris, le 12 juin 2026.
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FIASCO JUDICIAIRE

24 juin 2026

Affaire Lyhanna : cette mentalité de citadelle assiégée qui bloque toute réforme de la justice

Alors que le rapport d'inspection sur l'affaire Lyhanna met en lumière les défaillances systémiques et l'irresponsabilité de la bureaucratie judiciaire, des réformes structurelles profondes restent pourtant possibles pour instaurer la transparence et changer la donne.

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MOTS-CLES

affaire Lyhanna , Justice , défaillances , Magistrature , Magistrats , négligences

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Gérald Pandelon

Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de "Inquisition française" (Editions Reinharc, 2025), L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020).  

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Charles Le Téméraire

Charles Le Téméraire est haut fonctionnaire et ancien magistrat. Il s'exprime sous pseudo.

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