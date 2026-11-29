LIBERTE DE MANIFESTER ET PROJETS D'INTERDICTIONS

Violences contre les participants du Canon français à Biarritz : « Dans quel monde vivons-nous ? », s’interroge Jean-Sébastien Ferjou

Les tensions et les violences survenues en marge d’un banquet du Canon français à Biarritz ont animé le débat entre Catherine Tricot, directrice de la revue Regards, et Jean-Sébastien Ferjou, directeur-fondateur d’Atlantico, sur France Info. Ils étaient invités de l’émission Le Duel, animée par Myriam Encaoua, le samedi 28 novembre. Au cœur des échanges : la place de ces banquets dans le paysage politique français, les accusations de proximité avec l’extrême droite et la question de la liberté de réunion.