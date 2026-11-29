LIBERTE DE MANIFESTER ET PROJETS D'INTERDICTIONS
29 novembre 2026
Violences contre les participants du Canon français à Biarritz : « Dans quel monde vivons-nous ? », s’interroge Jean-Sébastien Ferjou
Les tensions et les violences survenues en marge d’un banquet du Canon français à Biarritz ont animé le débat entre Catherine Tricot, directrice de la revue Regards, et Jean-Sébastien Ferjou, directeur-fondateur d’Atlantico, sur France Info. Ils étaient invités de l’émission Le Duel, animée par Myriam Encaoua, le samedi 28 novembre. Au cœur des échanges : la place de ces banquets dans le paysage politique français, les accusations de proximité avec l’extrême droite et la question de la liberté de réunion.
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Catherine Tricot, directrice de la revue Regards, et Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication et co-fondateur d’Atlantico, étaient les invités de l’émission Le Duel sur France Info, ce samedi 28 novembre. La mobilisation contre le Canon français et les scènes de violence à Biarritz étaient au cœur des débats. Sept policiers ont notamment été blessés ainsi que plusieurs participants.
Pour Catherine Tricot, ces événements ne peuvent être dissociés de la dimension politique que revêtiraient ces rassemblements. La directrice de la revue Regards estime que la défense de la gastronomie et des traditions françaises ne saurait être abandonnée à l’extrême droite.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.