FNOGEC
29 novembre 2026
Budget 2027 : l’enseignement catholique privé face à un nouvel assaut contre la liberté scolaire
Réélu à l'unanimité pour un deuxième mandat de trois ans à la présidence de la Fédération nationale des Ogec (Fnogec), Pierre-Vincent Guéret entend poursuivre son combat pour l'équité de financement entre enseignement public et privé sous contrat. Alors que les amendements budgétaires visant notamment à supprimer la rémunération des 132 000 enseignants de l'enseignement catholique ont suscité une vive inquiétude avant de tomber avec le rejet du budget, il dénonce une remise en cause progressive de la liberté scolaire.
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Ce qu'il faut en retenir :
Une réélection à l'unanimité et un mandat placé sous le signe de la défense de la liberté scolaire. Réélu pour trois ans à la présidence de la Fnogec, Pierre-Vincent Guéret entend renforcer son action pour faire respecter la loi et obtenir une égalité de traitement entre établissements publics et privés sous contrat.
Le financement de l'enseignement catholique au cœur du bras de fer budgétaire. Le président de la Fnogec dénonce un manque de financement annuel de plus d'un milliard d'euros, supporté par les établissements et les familles. Il s'inquiète notamment des amendements visant à supprimer la rémunération des 132 000 enseignants affectés au réseau, même si ces dispositions sont tombées avec le rejet du budget.
Le combat pour la mixité sociale et l'égalité des aides aux familles. Pierre-Vincent Guéret conteste l'utilisation de l'indice de position sociale (IPS) pour caractériser la richesse des établissements privés. Il dénonce également les inégalités d'accès aux aides à la restauration scolaire et estime que les différences de financement pénalisent les familles qui choisissent le privé.
Le recours au droit et à la mobilisation des familles pour faire respecter les financements. Fort de l'expérience lyonnaise, où une mobilisation de plus de 30 000 signataires a contribué au rétablissement du forfait d'externat à 647 euros par collégien en 2027, il entend privilégier la transparence des calculs, les recours juridiques et l'action collective pour défendre les droits des établissements.
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MOTS-CLESenseignement privé sous contrat , éducation , Éducation nationale , Budget , professeurs , Enseignants , élèves , Coût , économies , dépenses , argent public , financements , rémunérations , inégalités , mixité sociale , formation , FNOGEC , Pierre-Vincent-Guéré , liberté scolaire , Fédération nationale des organismes de gestion de l'Enseignement catholique , enseignement catholique , religion
THEMATIQUESEducation
Pierre-Vincent Guéret est un dirigeant d'entreprise et responsable associatif français. Il a été réélu président de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'Enseignement catholique (FNOGEC).
Pierre-Vincent Guéret est un dirigeant d'entreprise et responsable associatif français. Il a été réélu président de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'Enseignement catholique (FNOGEC).