Une réélection à l'unanimité et un mandat placé sous le signe de la défense de la liberté scolaire. Réélu pour trois ans à la présidence de la Fnogec, Pierre-Vincent Guéret entend renforcer son action pour faire respecter la loi et obtenir une égalité de traitement entre établissements publics et privés sous contrat.

Le financement de l'enseignement catholique au cœur du bras de fer budgétaire. Le président de la Fnogec dénonce un manque de financement annuel de plus d'un milliard d'euros, supporté par les établissements et les familles. Il s'inquiète notamment des amendements visant à supprimer la rémunération des 132 000 enseignants affectés au réseau, même si ces dispositions sont tombées avec le rejet du budget.

Le combat pour la mixité sociale et l'égalité des aides aux familles. Pierre-Vincent Guéret conteste l'utilisation de l'indice de position sociale (IPS) pour caractériser la richesse des établissements privés. Il dénonce également les inégalités d'accès aux aides à la restauration scolaire et estime que les différences de financement pénalisent les familles qui choisissent le privé.