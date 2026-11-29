La banalisation de la violence politique contre les adversaires de droite. Les violences survenues à Biarritz contre le Canon français illustrent une montée des intimidations visant les organisations, les événements et les personnalités associées à la droite.

Une stratégie d'intimidation pour imposer un rapport de force culturel. Les attaques contre le Canon français, l'UNI ou certaines personnalités politiques de droite témoigneraient d'une volonté de délégitimer, voire d'empêcher l'expression publique de ceux qui ne partagent pas les idées de la gauche radicale.

La responsabilité de l'État dans la protection des libertés publiques. La facture de plus de 45 000 euros adressée aux organisateurs du Canon français pour assurer leur sécurité soulève une question fondamentale : est-ce aux organisateurs d'événements légaux de payer pour être protégés contre les violences de leurs opposants ?