PRESSION DE L'EXTREME GAUCHE
29 novembre 2026
Violences contre le Canon français, l’UNI et autres adversaires de droite : comment la gauche radicale impose l’intimidation physique pour tuer le débat démocratique
Les violences survenues à Biarritz lors d'une manifestation contre un banquet du Canon français, qui ont fait plusieurs blessés dont huit policiers, relancent le débat sur l'intimidation politique et la liberté d'expression. Pourquoi des événements culturels, des organisations étudiantes comme l'UNI ou des personnalités de droite deviennent-ils des cibles récurrentes ? Entre banalisation de la violence militante, pressions visant à faire taire les contradicteurs et interrogations sur la responsabilité de l'État dans le maintien de l'ordre, Alexandre Eyriès et Gérald Pandelon analysent les ressorts et les conséquences de cette brutalisation du débat démocratique.
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Ce qu'il faut en retenir :
La banalisation de la violence politique contre les adversaires de droite. Les violences survenues à Biarritz contre le Canon français illustrent une montée des intimidations visant les organisations, les événements et les personnalités associées à la droite.
Une stratégie d'intimidation pour imposer un rapport de force culturel. Les attaques contre le Canon français, l'UNI ou certaines personnalités politiques de droite témoigneraient d'une volonté de délégitimer, voire d'empêcher l'expression publique de ceux qui ne partagent pas les idées de la gauche radicale.
La responsabilité de l'État dans la protection des libertés publiques. La facture de plus de 45 000 euros adressée aux organisateurs du Canon français pour assurer leur sécurité soulève une question fondamentale : est-ce aux organisateurs d'événements légaux de payer pour être protégés contre les violences de leurs opposants ?
L'urgence de rétablir l'autorité de l'État et le droit au débat démocratique. Les condamnations verbales ne suffisent plus. L'application du droit, les sanctions contre les auteurs de violences et la protection effective des réunions licites sont indispensables pour garantir la liberté de réunion et d'expression, quelles que soient les sensibilités politiques.
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Alexandre Eyries est enseignant-chercheur HDR en Sciences de l’Information et de la Communication Spécialiste de communication politique, chercheur associé au CIMEOS de l'Université de Bourgogne Europe. Alexandre Eyries est également chercheur au sein de Spirales Institut (co-fondé par Virginie Martin).
Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de "Inquisition française" (Editions Reinharc, 2025), L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020).
Alexandre Eyries est enseignant-chercheur HDR en Sciences de l’Information et de la Communication Spécialiste de communication politique, chercheur associé au CIMEOS de l'Université de Bourgogne Europe. Alexandre Eyries est également chercheur au sein de Spirales Institut (co-fondé par Virginie Martin).
Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de "Inquisition française" (Editions Reinharc, 2025), L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020).