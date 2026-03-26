CHRONIQUES PARLEMENTAIRES
26 mars 2026
Grande évasion post-municipales : ces quelque 40 députés qui abandonnent leur siège pour une mairie
La séquence des élections municipales est en train de se clore, et aura finalement assez peu d’impact immédiat sur le fonctionnement et la vie des assemblées. C’est en septembre, au moment des élections sénatoriales, que les changements vont intervenir.
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MOTS-CLESélections municipales , Parlement , députés , Assemblée Nationale , Sénat , Horizons , UDR , RN , maires
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.
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A PROPOS DES AUTEURS
Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.