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Les Français se sont mobilisés pour le second tour des municipales.
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CHRONIQUES PARLEMENTAIRES

26 mars 2026

Grande évasion post-municipales : ces quelque 40 députés qui abandonnent leur siège pour une mairie

La séquence des élections municipales est en train de se clore, et aura finalement assez peu d’impact immédiat sur le fonctionnement et la vie des assemblées. C’est en septembre, au moment des élections sénatoriales, que les changements vont intervenir.

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MOTS-CLES

élections municipales , Parlement , députés , Assemblée Nationale , Sénat , Horizons , UDR , RN , maires

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Samuel Le Goff

Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.