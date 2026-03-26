CHRONIQUES PARLEMENTAIRES

26 mars 2026

Grande évasion post-municipales : ces quelque 40 députés qui abandonnent leur siège pour une mairie

La séquence des élections municipales est en train de se clore, et aura finalement assez peu d’impact immédiat sur le fonctionnement et la vie des assemblées. C’est en septembre, au moment des élections sénatoriales, que les changements vont intervenir.