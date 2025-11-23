Des militants de l'association ANV-COP 21 pour le Climat organisent un « die-in » sous une banderole alors qu'ils participent à une manifestation pour dénoncer la qualité de l'air le 4 juin 2019 devant l'Assemblée nationale à Paris.(Image d'illustration)
23 novembre 2025
COP30 : France, Allemagne, Pays-Bas… : mais pourquoi les procédures des activistes climatiques contre les États démocratiques sont-elles recevables ?
En marge de la COP30, les procédures climatiques engagées contre les États démocratiques se multiplient en Europe, nourrissant un débat brûlant. Entre instrumentalisation supposée du droit, évolution profonde des notions de responsabilité publique et montée d’un activisme judiciaire structuré, ces contentieux menacent de plus en plus la souveraineté démocratique et la compétitivité économique.
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de "Inquisition française" (Editions Reinharc, 2025), L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020).
