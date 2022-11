Midterms : élections de mi-mandat de novembre 2022 aux Etats-Unis

Atlantico Business

Les Midterms révèlent que la politique est entrée dans les entreprises américaines, mais en France aussi et ça crée de sérieux problèmes

Entre la guerre en Ukraine, la crise écologique et les questions sociétales, l’actualité a poussé la politique dans l’entreprise et ça pose de sacrés et nouveaux problèmes aux chefs d’entreprise. Les patrons français ne sont pas les plus à l’aise.