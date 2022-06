Ukraine : les Russes attendent les élections de midterm américaines. Mais ont-ils raison de miser sur « l’aide » d’une éventuelle majorité républicaine à venir ?

Le président américain Joe Biden s'adresse à une session conjointe du Congrès à Washington, le 28 avril 2021.

Gérald Olivier est journaliste et partage sa vie entre la France et les États-Unis. Titulaire d’un Master of Arts en Histoire américaine de l’Université de Californie, il a été le correspondant du groupe Valmonde sur la côte ouest dans les années 1990, avant de rentrer en France pour occuper le poste de rédacteur en chef au mensuel Le Spectacle du Monde. Aujourd’hui il est consultant en communications et médias et se consacre à son blog « France-Amérique » .

Atlantico : Alors que les midterms approchent, la télévision russe affirme qu’une majorité Républicaine au Congrès serait une bonne chose pour la Russie car elle serait synonyme d’un changement de politique. Cela serait-il vraiment le cas ?

Gérald Olivier : Ce qui est à peu près acquis, c’est que les Républicains vont récupérer la majorité à la Chambre des représentants. Ce sera probablement le cas au Sénat également. Mais c’est l’ampleur de la vague républicaine qui déterminera la liberté d’action au Congrès. S’il elle est suffisamment large (majorité des deux tiers dans les deux chambres), le Congrès peut outrepasser un véto présidentiel. Pour autant, le résultat ne va pas forcément bouleverser la politique américaine en Ukraine. En effet, les démocrates sont unis dans leur soutien à l’Ukraine tandis que les Républicains sont divisés. Mais la branche isolationniste au sein des Républicains est très largement minoritaire. Il suffit de regarder le vote qui a autorisé l’envoi pour 40 milliards de dollars d'assistance militaire, stratégique et humanitaire à l’Ukraine. Au Sénat, seulement 11 votes contre, de la part des Républicains, alors qu’ils sont 50. Et ceux qui ont voté contre sont connus pour leur isolationnisme, à l’image du sénateur Rand Paul du Kentucky ou Marsha Blackburn du Tennessee.

L’argumentaire russe repose surtout sur l’idée que les Républicains vont refuser de dépenser de l’argent de manière importante pour l’Ukraine. Est-ce un enjeu qui pourrait compter ?

Il y aura un débat sur la question. Mais le paquet de 40 milliards a déjà été voté et va être donné à l’Ukraine sous différentes formes. On ne reviendra pas sur ce point. Il y aura peut-être une légère modération de l’aide à l’Ukraine avec une réflexion sur la nature et l’importance de l’aide militaire à apporter. Chez certains, l’accent sera mis sur les dépenses et appellera à ce que cet argent soit plus dirigé vers des objectifs intérieurs, mais il y a tellement d’autres secteurs où on pourrait assister à des transferts que la question de l’Ukraine ne sera pas la première évoquée.

Mais que ce soit sur le soutien à l’Otan via l’article 5, à l’entrée dans l’Otan de pays comme la Finlande ou la Suède, ou le soutien à l’entrée dans l’Union européenne de pays qui se sentent menacés par la Russie, je ne pense pas que les Républicains se prononceront contre.

Des discours comme ceux du présentateur vedette Tucker Carlson sont donc minoritaires ?

Tucker Carlson est effectivement très isolationniste. Il a une émission très écoutée notamment par les Républicains, mais il n’en demeure pas moins qu’il incarne une aile minoritaire. Elle a son audience, et c’est sans doute celle dont le président Trump est le plus proche, mais ce n’est pas aujourd’hui celle de la majorité des élus Républicains. Les Républicains vont d’ailleurs devoir trouver une ligne cohérente pour les midterms et surtout pour préparer 2024. Ils ont un boulevard pour cette élection, sauf à ce que Donald Trump se représente et mobilise contre lui, comme en 2020.

Quelle vision les Républicains ont-ils de l’Ukraine ? Certains pensent-ils comme le disent les Russes que les Ukrainiens sont des Nazis ?

Le discours de propagande russe n’est pas tenu aux Etats-Unis. La critique des Républicains vis-à-vis de l’Ukraine repose sur le fait de dire que c’est un système corrompu et que l’on ne sait pas exactement ce qui est fait de l’argent et du matériel donné aux Ukrainiens.

Il faut se souvenir que Joe Biden, alors vice-président, s’était vanté d’avoir fait renvoyer un procureur ukrainien corrompu, ce qui était sa condition au versement d’une aide de 600 millions. Ce procureur était à ce moment-là en train d’investiguer une affaire concernant une entreprise dans laquelle le fils de Joe Biden avait des intérêts. L’Ukraine comme régime corrompu, les Américains l’ont vécu au moment de la procédure d’impeachment de Trump, après la révélation du coup de téléphone de Donald Trump à Zelensky, où il lui demandait d’enquêter sur cette entreprise. Donc les Américains ont le sentiment que la corruption règne jusqu’à un certain point en Ukraine. Ce n’est actuellement pas du tout ce qui est mis en avant, car la situation est beaucoup plus tragique pour l’Ukraine.

Ce qui domine dans les perceptions, c’est la volonté d’un peuple de rejoindre le camp occidental, d’adopter une économie de marché, un système judiciaire fiable, pour le dire vite, de se mettre aux normes de l’Union européenne. Mais si cette guerre évolue et que les affrontements les plus violents auront cessé, sans doute demandera-t-on que l’Ukraine soit protégée de toute attaque de la Russie, mais qu’elle fasse aussi le ménage si elle veut rejoindre des institutions comme l’Otan ou l’UE.

