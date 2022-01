L'ancien président américain Donald Trump, le 6 janvier 2021, près de la Maison Blanche à Washington, à l'occasion de son discours devant ses partisans, avant l'invasion du Capitole.

Gérald Olivier est journaliste et partage sa vie entre la France et les États-Unis. Titulaire d’un Master of Arts en Histoire américaine de l’Université de Californie, il a été le correspondant du groupe Valmonde sur la côte ouest dans les années 1990, avant de rentrer en France pour occuper le poste de rédacteur en chef au mensuel Le Spectacle du Monde. Aujourd’hui il est consultant en communications et médias et se consacre à son blog « France-Amérique » .

Atlantico : Dans un sondage Ipsos NPR, 6 Américains sur 10 considèrent que la démocratie est en danger aux Etats-Unis. Les évènements du 6 janvier dernier sont particulièrement présents dans les esprits. Dans quelle mesure y-a-t-il actuellement une menace sur la démocratie américaine ? Qu’est ce qui fragilise actuellement la démocratie américaine ?

André Kaspi : Je pense que ces 6 Américains n’appartiennent pas à la même tendance. Il y a parmi eux des Républicains et des Démocrates et ils n’ont pas la même opinion de la démocratie.

Pour les Républicains, la démocratie est en danger. 70% d’entre eux pensent qu’il y a eu des fraudes lors des élections présidentielles. De l’autre côté, les Démocrates sont persuadés que des groupes animés par les républicains et poussés par Donald Trump ont essayé de modifier les résultats en envahissant le Capitole pour forcer les élus à ne pas certifier les chiffres qui avaient été envoyés par les 50 États. Vu de l’extérieur, peut-on dire que la démocratie américaine soit menacée ? Il y a des tendances dangereuses, conspirationnistes, complotistes… Certaines menaces peuvent peser sur la démocratie et la société américaine est profondément divisée. Pourtant, les institutions fonctionnent et je ne pense pas que la démocratie soit en danger et que les institutions vont s’effondrer.

Gérald Olivier : NPR, la national public radio est l’équivalent de France Inter chez nous, c’est plus une officine de propagande qu’un média d’information. Sur cette même question l’institut Rasmussen, plus conservateur, place la barre au-dessous de 50%. Ironie à part, ce qu’il me semble important de souligner est que s'il y a aujourd’hui une menace contre la démocratie aux Etats-Unis elle provient autant, sinon plus, de ceux qui veulent imposer un parti unique, le parti démocrate, après avoir imposé une pensée unique, le « wokisme », que des quelques énergumènes déboussolés qui ont envahi le Capitole il y a un an.

Depuis un an, les médias américains dominants sont abondamment revenus sur cette journée, avec une seule et même interprétation, a savoir que c’était une attaque concertée contre la démocratie, voire une tentative de coup d’Etat ! Ce qui est ridicule. Mais à l’arrivée, ils n’ont convaincu qu’un Américain sur deux, c’est-à-dire leur camp. Le camp adverse considère que c’est une manifestation qui a dégénéré, dans laquelle les participants eux-mêmes ont été emportés sans trop savoir ce qu’ils en attendaient… Ce n’est pas en faisant des selfies sous le dôme du Capitole que l’on change le résultat d’une élection ou que l’on menace sérieusement la démocratie.

Néanmoins, on peut considérer en effet que la démocratie américaine est aujourd’hui en danger. Il y a deux menaces dominantes.

D’abord, une crise de confiance entre les Américains moyens et leurs élus et le système politique en général, c’est-à-dire les institutions. Les Américains font traditionnellement plutôt confiance à leurs administrations locales mais se méfient de l’administration fédérale. Le Congrès n’a jamais une grosse cote de popularité. Or récemment on a vu en Virginie des parents d’élèves découvrir que la commission scolaire agissait dans le dos des parents pour changer le contenu des programmes scolaires. Cela a provoqué un tollé monumental. Et l’administration Biden, par la voix du garde des Sceaux, a pris le parti de la commission scolaire, contre les parents ! Alors que les membres de ce type de commission sont des élus, responsables devant leurs électeurs… C’est symptomatique du climat de méfiance, voir de défiance, qui règne entre les Américains et ceux qui les gouvernent. Si les citoyens n’ont plus confiance dans leurs élus, et que les élus estiment pouvoir dicter leur conduite aux citoyens, le système ne fonctionne plus.

La deuxième menace touche à l’uniformité de vues entre le parti Démocrate et les médias dominants. Une démocratie ne se limite pas à un citoyen, un vote. La liberté de pensée, d’expression et la liberté de la presse sont essentielles. Les médias ont un rôle important vis-à-vis du pouvoir et vis-à-vis des citoyens. Aux Etats-Unis, l’idée que la presse pouvait être objective et distinguer les faits des opinions a toujours prévalu. Aujourd’hui cette idée est morte. Terminée. La presse papier et télé est acquise aux idées de gauche et agit comme un mégaphone au service de l’idéologie dominante et de la propagande du parti et donc aujourd’hui de l’administration. Il y a bien quelques dissensions au sein cette presse, mais elles ne constituent pas une forme de pluralité idéologique. Toute pensée qui sort de l’idéologie égalitariste, « droit-de-l'hommiste » et « woke » est bannie. Il en va de même sur les réseaux sociaux. Trump a été banni de Twitter tout comme beaucoup d’autres conservateurs, et les mensonges de droite sont traqués à la loupe, alors que les mensonges de gauche, sont érigés en axiome.

A l’arrivée, les Américains conservateurs regardent Fox News et vont sur Rumble ou Gettr, chacun vit dans sa sphère, sans communiquer avec ceux du camp adverse, cela aussi est une menace contre la démocratie.

Le sondage de NPR souligne que ce sont principalement les Républicains qui ont le sentiment que la démocratie est menacée et que nombre d’entre eux n’ont toujours pas accepté le résultat de l’élection de 2020. A quel point est-ce toujours prégnant ?

Gérald Olivier : Les Démocrates considèrent que Trump et ses supporters sont une menace contre la démocratie. Parce que le premier est pour eux un dictateur en puissance et que les seconds sont des idiots accrochés à « la Bible et à leur fusil » comme avait dit avec un mépris non dissimulé Barack Obama. Les Républicains et en particulier les supporters de Trump considèrent que les Démocrates sont prêts à tout pour s’approprier le pouvoir, y compris truquer les élections. Pour l’immense majorité des électeurs de Donald Trump, il ne fait aucun doute que le scrutin présidentiel de 2020 a été émaillé de fraudes et de manipulations. Ils sont d’accords avec Trump quand celui-ci dit qu’on lui a volé l’élection. Et rien ne les fera changer d’opinion. Maintenant ces gens font le dos rond, ils ne défilent pas tous les jours dans la rue, ils ne brûlent pas les commissariats et les commerces de leur quartier, comme le font les gauchistes. Ils acceptent et subissent mais n’en pensent pas moins

Le problème est que toute la lumière n’a pas été faite sur cette élection. Les Démocrates ont voulu entériner le résultat plutôt que jouer la transparence. A mon sens, il aurait fallu faire un peu comme en 1877 et mettre en place une commission d’enquête du Congrès pour faire la lumière sur les interrogations de fraude, notamment par le biais du vote par correspondance, avant la confirmation du résultat. Entre le 4 novembre 2020 et le 6 janvier 2021 c’était possible… Cela n’a pas été fait. Les interrogations sur la légitimité du scrutin vont donc demeurer… et seront présentes à l’esprit lors des prochains scrutins, législatifs et présidentiels.

Le sondage montre également une forte division partisane sur les évènements du 6 janvier : les Républicains y voient plutôt une manifestation qui a dégénéré quand les Démocrates y voient une tentative de coup d'État. Est-ce une sorte de concentré des clivages du pays ?

Gérald Olivier : Cet évènement était catastrophique à tous les points de vue et notamment pour Donald Trump. Les supporters de Trump sont tombés dans le piège de la violence après plusieurs mois de tensions et de contestations. Effectivement cet assaut est dépeint comme un coup d’état manqué, par exemple sur CNN, alors que d’autres n’y voient qu’une farce tragi-comique. L'événement était grave mais ce n’était pas un coup d’état. La plupart des manifestants n’étaient pas armés, ils n’ont pas menacé les parlementaires, etc. Les institutions ont été perturbées pendant trois heures, puis tout a repris son cours et Biden a été régulièrement confirmé cette nuit-là par le Congrès. Les institutions ont tenu et les manifestants ont échoué. Et Trump a échoué et il a échoué d’autant plus qu’il a permis à ses adversaires de résumer ses quatre ans de présidence à cette seule journée. Ce n’est pas par hasard si les médias américains rediffusent en permanence les images de cet assaut. C’est là où pour moi il y a eu un piège tendu à Trump et à ses supporters et où ils sont tombés. Ils ont offert à leurs adversaires les arguments pour décrédibiliser leur cause. D’ailleurs Nancy Pelosi la présidente de la chambre des représentants a mis en place une commission spéciale, officiellement pour faire la lumière sur les évènements, mais en fait pour faire condamner Trump. Sa commission est composée des 7 démocrates et 2 républicains qu’elle a elle-même choisis. Bref elle est composée à 100% d’adversaires de l’ancien président et fonctionne à sens unique.

L’idée bien sûr est d’empêcher qu’il se représente en 2024. C’est bien sûr la grande question. Il demeure le grand favori au sein du camp républicain et le candidat préféré de la base. Mais il est loin d’être sûr qu’il soit le meilleur candidat, au vu du rejet qu’il suscite chez certains électeurs et de ceux qu’il fédère contre lui.

Le mouvement qui se déroule actuellement aux États-Unis s’inscrit-il dans la lignée des précédentes crises de l’histoire américaine ?