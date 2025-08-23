Changement radical

Cette YouTubeuse allemande raconte comment elle est passée de militante pour l’accueil des migrants à électrice de l’AfD

Nicole Blair, 36 ans, s’était engagée avec ferveur au plus fort de la crise migratoire, multipliant les actions solidaires en Allemagne. Mais après des désillusions, la pandémie et un sentiment d’exclusion, cette youtubeuse dit avoir trouvé dans le programme de l’AfD des réponses « logiques ». Son parcours illustre les glissements électoraux qui bousculent aujourd’hui la scène politique allemande.