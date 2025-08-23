Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 9 au 15 août

Sociétéil y a 1 heures
Des drapeaux avec le logo du parti Alternative pour l'Allemagne (AfD). (Image d'illustration)
Des drapeaux avec le logo du parti Alternative pour l'Allemagne (AfD). (Image d'illustration) © RONNY HARTMANN / AFP
Changement radical

Cette YouTubeuse allemande raconte comment elle est passée de militante pour l’accueil des migrants à électrice de l’AfD

Nicole Blair, 36 ans, s’était engagée avec ferveur au plus fort de la crise migratoire, multipliant les actions solidaires en Allemagne. Mais après des désillusions, la pandémie et un sentiment d’exclusion, cette youtubeuse dit avoir trouvé dans le programme de l’AfD des réponses « logiques ». Son parcours illustre les glissements électoraux qui bousculent aujourd’hui la scène politique allemande.

avec Zoltán Kottász
author imageZoltán Kottász

Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.

